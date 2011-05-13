Нечеловеческий фактор подлодки "Нерпа"

Напомним, трагедия произошла на подлодке "Нерпа", проводившей ходовые испытания на полигоне в Японском море: в двух носовых отсеках несанкционированно сработала система пожаротушения ЛОХ. В результате выброса фреона, связывающего молекулы кислорода, погибли 20 членов экипажа, причем большую часть погибших - 17 человек - составили гражданские специалисты.

Отставные моряки Тихоокеанского флота настаивают на новом расследовании дела о массовой гибели подводников во время испытаний субмарины в 2008 году.

По инициативе Морского собрания Владивостока 11 мая опытные военные и гражданские моряки собрали пресс-конференцию, где выступили с рядом сенсационных заявлений. Общественность и защита командира АПЛ намерены настаивать на дополнительных следственных действиях, выдвижении обвинения в адрес представителей ВПК и полном оправдании капитана 1 ранга Дмитрия Лаврентьева, пишут "Известия".

Напомним, трагедия произошла на подлодке "Нерпа", проводившей ходовые испытания на полигоне в Японском море: в двух носовых отсеках несанкционированно сработала система пожаротушения ЛОХ. В результате выброса фреона, связывающего молекулы кислорода, погибли 20 членов экипажа, причем большую часть погибших - 17 человек - составили гражданские специалисты - члены так называемой сдаточной команды и предприятий-производителей.

У следственной комиссии не было сомнений, что причиной смерти людей стал так называемый человеческий фактор, а не возможный сбой в системе пожаротушения. Тут же нашли виновного - вахтенного матроса Гробова. Он якобы несанкционированно включил систему объемного пожаротушения ЛОХ. В пользу этой версии высказались сотрудники питерского НПО "Аврора", разработавшие систему "Молибден", с пульта которой и включается система пожаротушения.

Это подтвердил "Известиям" один из специалистов предприятия. Он сообщил, что версия о том, будто кто-то включил систему вручную, а потом ее продублировала автоматика, подтверждена. Включение системы пожаротушения предваряется звуковым сигналом. По идее люди должны были успеть воспользоваться индивидуальными дыхательными аппаратами (они позволяют дышать 20 минут). Однако воспользоваться ими смогли не все. Почему?

Во время расследования сразу пять экспертиз установили, что в систему пожаротушения был закачан не обычный для таких систем фреон - безвредный для человека газ (он есть практически в любом бытовом холодильнике), а 64-процентный раствор тетрахлорэтилена. При смешивании с воздухом он образует фосген - удушающее отравляющее вещество. Следственный эксперимент позволил установить, что моряки не успели подключиться к индивидуальным средствам защиты и погибли при первом вздохе отравляющего вещества.

- Подводники считают истинной причиной страшной трагедии коррупцию, воровство и развал военно-промышленного комплекса, - заявил вице-адмирал Борис Приходько. - В ходе подготовки к испытаниям вместо фреона в системе пожаротушения лодки оказался ядовитый растворитель.

На этом основании адвокаты подводников говорят об огульности обвинений и выводах следствия, не соответствующих реальной картине событий. Ведь содержимое системы "Молибден" по договору с Амурским судостроительным заводом поставили через пять подставных фирм, установленных в ходе следствия.

Главное, что касается обвинения командира субмарины в превышении должностных полномочий, - его статус на период ходовых испытаний. Каперанг не являлся командиром лодки, а был всего лишь командиром экипажа. Сдаточная команда заводчан вместе с моряками присутствовала на борту, лодка считалась собственностью завода, а не флота.

- Проблема, наверное, именно в этом, - высказал свое мнение "Известиям" профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. - Корабль проходит испытания и де-факто еще не принадлежит военным. То есть фактически никому толком не принадлежал.

За этот факт говорит то, что кроме военных моряков на борту находились 120 гражданских специалистов с завода "Восток", которые, собственно, и занимались проверкой работы устройств и механизмов ПЛ. То есть говорить о военной дисциплине и вообще о порядке на ее борту не приходится. Гражданские не подчиняются военным, а те в свою очередь вынуждены терпеть первых - без их заключения лодку не сдадут. То есть вообще непонятно, кто за что отвечает.

- Командир не имел права единолично принимать решение на выход, - говорит адвокат Александр Кулаков. - В его действиях не отмечено ни одного момента, нарушающего уставы.

Также ничем не доказана вина матроса Гробова. Система ЛОХ за время испытаний 50 раз срабатывала несанкционированно. Сами проектанты утверждают, что этого нельзя сделать со стойки управления в отсеке, где к ней открыт доступ любого из более 200 человек, выходивших в море.

Кстати, как выяснилось, на лодке оказались установлены 14 уникальных приборов и механизмов, инструкций к которым не существовало. Поступивший в систему газ на заводе не проверяли.

По мнению адмиралов, нельзя сегодня повторять издержки судебной практики СССР, когда командира экипажа, оставшегося в живых, объявляли главным виновником аварии. В данном случае им оказался капитан 1 ранга Лаврентьев, который, будучи под следствием, до последнего времени продолжал командовать субмариной и экипажем. Тем самым из-под обвинения выводят представителей ВПК, ответственных за строительство АПЛ.

- На стадии судебных слушаний главной победой защиты стало решение о рассмотрении дела судом присяжных, - уверен Александр Кулаков. - Далее защита намерена добиться проведения допросов ряда должностных лиц ВПК. Будем настаивать на полном оправдании командира, представив дополнительные доказательства.

В Морском собрании Владивостока убеждены, что в момент аварии экипаж и его командир спасли лодку и жизни заводчан. Теперь дело за тем, чтобы спасти командира.

Справка

АПЛ "Нерпа" - одна из самых современных российских многоцелевых субмарин проекта 971 "Щука-Б" (или, по классификации НАТО, "Акула"). Это одна из самых малошумных наших лодок. Лодка носит название "проект 971И", то есть отличается от обычных. В отличие от предыдущих кораблей серии на ней установлены самые современные системы и оборудование, не имеющие аналогов на строевых лодках. Ходовые испытания должны были стать полигоном для их обкатки.

Модернизацией корабля промышленность занималась по заказу индийской стороны; АПЛ должна была быть передана Дели в аренду. (Стоимость контракта - $650 млн.) После окончания испытаний и принятия лодки в состав российского ВМФ ее передадут наконец в аренду.