В Приморье исчезло целое озеро

Жители приморского города обвиняют свою администрацию в уничтожение места массового отдыха

Одним из любимых мест отдыха жителей Артема считается район озера (оно же – пруд или гидротехническое сооружение на второй плотине) на речке Озерные ключи. И уже несколько лет они ведут последовательную борьбу с городской администрацией, которая своими действиями довела этот водоем до деградации. По сути, он осушен и, чтобы излюбленному месту отдыха вернуть былую прежде привлекательность, давно требуется почистить обнаженное дно, починить гидротехнику и запустить воду. Однако по надуманным причинам этого не делалось.

На обращения граждан из администрации приходили ответы, что водоем осушен в связи с ремонтом гидро-технического сооружения, запланированным на 2018-2019 годы. Но срок ремонта уже давно прошел, а воды в озере так и нет. Причем прошел не первый отпущенный на ремонт срок.





Известно, что решением Артемовского городского суда по делу 2-1952/2014 Администрацию Артемовского ГО обязали произвести ремонт ГТС в течение восьми месяцев. Ремонт же был начат через три года и ограничился тем, что 11 июля 2017 года в районе переливного колодца в земляной плотине был прокопан искусственный водоотвод. На этом средства на ремонт гтс закончились, и озеро было опять заброшено. Есть предположение, что часть денег в 2014 году просто не дошла до ремонта, где-то затерявшись в хитросплетениях финансирования. Теперь же, чтобы завершить ремонт, по словам руководителя города Александра АВДЕЕВА, требуется около 25 миллионов рублей. Дешевле – произвести демонтаж гтс, поставив точку в существовании водоема и его содержании, на что денег в бюджете города хронически не хватает.

Однако горожане против такой радикальной меры, которая окончательно сделает неуютной фактически единственную в городе зону отдыха. В своем обращении к властям региона, под которым с минувшей осени собрано уже более 1 200 подписей, они отмечают, что у этого водоема предавалось отдыху не одно поколение горожан. Здесь работал летний оздоровительный детский лагерь, устраивались конкурсы, соревнования по детской рыбалке, состязания среди конькобежцев и лыжников, а зимой особо закаленные граждане даже моржевали. Теперь горожане этого лишены, и это многим из них доставляет физические и духовные страдания. Место отдыха необходимо возрождать и развивать.

В своем обращении они особо подчеркивают, что пострадал не просто водоем, но и весь природный комплекс, связанный с ним – погибла имевшаяся в нем рыба, краснокнижные ракушки, исчезли птицы и животные, которых здесь ранее видели. А в этом месте города обитали даже норки и цапли. При этом Природоохранная прокуратура, осуществлявшая проверку жалобы горожан на творящееся безобразие, уже "не увидела" ни погибшей рыбы, ни моллюсков и не оценила ущерб, причиненный затянувшимся "ремонтом", экологии города – нарушений не выявлено.

Без плотины представляется возможным в периоды тайфунов затопление центральных районов города, возникает угроза шести мостовым автодорожным переходам, оказывающимся в зоне затопления. А в сухое время года без этого резервного водохранилища проблемнее бороться с пожарами и последствиями засухи в городе.





Во время предвыборной губернаторской кампании мэр Артема публично заявил в присутствии Олега КОЖЕМЯКО, что водоем будет сохранен. Но с тех пор ничего по его восстановлению сделано не было.

Горожане считают, что их право на благоприятную среду бессовестно попрано, и исчезновение водоема, созданного еще в 1936 году, просто антиконституционно. На их жалобы в компетентные государственные инстанции даются отговорки и отписки, а реального дела нет.

Недавно Приморская региональная общественная организация "Наследие" от лица горожан снова обратилась к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой окончательно решить вопрос по восстановлению и развитию городской зоны отдыха в городе Артеме, где озеро имеет ключевую роль. В своем обращении она отмечает, что необходимо четко закрепить назначение рекреационных территорий города и не допускать их утраты. Известно, что часть таких земель сравнительно недавно даже в районе центрального парка была передана городом под индивидуально-частное строительство, а часть отдана в "непрофильную" аренду.

"Наследие" попросило губернатора в содействии проведению общественных слушаний по сохранению парков и скверов в Артеме, закреплению за ними статуса рекреационных или особо охраняемых земель, в восстановлении каскада искусственных городских прудов, включая озеро на второй плотине. Рассмотреть возможность создания круглогодичного культурно-оздоровительного комплекса под открытым небом и провести конкурс на его лучший проект. Соответственно – нацелить главу администрации города на поиск средств в решении проблем формирования комфортной городской среды через участие города в ряде федеральных и краевых программ, обеспечивающих софинансирование муниципальных проектов, которые тяжело осуществить только за счет своих средств.

Кстати, стоит отметить, что аналогичная тема имеется и в соседнем муниципалитете – Надеждинском районе, где ранее общедоступная и посещаемая отдыхающими и рыбаками территория вокруг озера (гидро-технического сооружения) на реке Кипарисовке между станциями 2030 км и Кипарисово отдана в частные руки. И эти "руки", отгородив водоем забором от посещения, уже ряд лет пытаются создать некую коммерческую цивилизованную зону отдыха. При этом не раз вся вода из водоема была полностью спущена, и, естественно, бывшая в нем жизнь уничтожена. Само использование водоема в будущем для купания сомнительна, поскольку выше озера в настоящее время этим же пользователем расположены выпасы для скота и козья ферма.