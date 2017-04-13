В пятницу в Приморье будет тепло и дождливо

Температура повысится на 4-9 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

В пятницу, 14 апреля, атмосферные фронты принесут в Приморье новую порцию осадков. Ночью небольшой дождь со снегом пройдет в западной половине края, днем осадки распространятся на большую территорию.

В средней тропосфере северные потоки сменятся на западные и на край будет поступать более теплая воздушная масса. Температурный фон в большинстве районов повысится на 4–9 градусов. Ночью −1…+6 °C, на востоке сохранится морозная погода, −2…−7 °C. Днем воздух прогреется до +10…+22 °C.

Во Владивостоке ночью существенных осадков не ожидается. Ветер свежий. Минимальная температура +3…+5 °C. Днем переменная облачность, вечером с прохождением фронтального раздела возможен небольшой дождь. Усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха +11…+14 °C.

Иван КРЫШАН.