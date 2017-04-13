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Навигация маломерных судов в Приморье открывается 15 апреля

13 Апреля 2017, 12:51 | Приморье

В крае зарегистрировано около 37 тыс. маломерных судов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Выход на водные объекты разрешен маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном», - рассказал на пресс-конференции главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид МАКОВЕЦКИЙ.

По словам руководителя ГИМС, в этом году произошли некоторые изменения в отношении маломерных судов. В основном нововведения касаются регистрации маломерных судов, изменилась и форма судового билета.

«Все судовые билеты старого образца являются действительными, и по мере необходимости будут меняться. А к регистрационному номеру маломерных судов добавился индекс 25 RUS», - добавил Леонид Маковецкий.

Добавим, что в прошлые года навигация для маломерных судов открывалась 1 мая. Однако малоснежная зима и раннее весеннее потепление создали условия открытия навигации маломерных судов на две недели ранее обычного срока.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: навигация 



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