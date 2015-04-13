В Приморье WWF ведет профилактику пожаров в местах обитания дальневосточного леопарда

Пожар легче предотвратить, чем потушить. При поддержке WWF России на сопредельной с национальным парком «Земля леопарда» территории идет обновление минерализованных полос, проводится патрулирование трассы «Раздольное - Хасан» и тематические уроки в школах, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Наступивший весенний пожароопасный период в местах обитания дальневосточного леопарда уже нанес на локальных направлениях ущерб природе Юго-Западного Приморья. Два раза горел лес в районе Бамбуровского полигона бригады морской пехоты ТОФ, и огонь уходил на Козий хребет, также прогорели лесопокрытые площади по долинам рек Гладкая и Пойма. Антропогенный пресс здесь является практически единственной причиной всех очагов природных пожаров, а значит, без профилактической работы не обойтись.

«На Юго-Западе Приморья 17 поселков с населением около 11 тысяч человек. Наличие военных гарнизонов, федеральной автомобильной трассы, землепользователей с разной формой владения на 193 участках, высоковольтной ЛЭП, железной дороги без электротяги накладывает свой негативный отпечаток при сохранении природных комплексов этого региона от пожаров. Здесь масса проблем с местным населением, а также с гостями района, которые в основном являются вольными или случайными поджигателями местных лесов, - говорит Андрей Фереферов, координатор противопожарных проектов Амурского филиала WWF в местах обитания дальневосточного леопарда. - Практически все землепользователи рядом с национальным парком «Земля леопарда» не обременены правовыми обязательствами оберегать вверенную им землю от природных пожаров. Местные лесничие имеют жалкие крохи на обновление аншлагов в лесу и у дорог. Нет громкоговорящих рупоров для оповещения в пожароопасный сезон, мало бензина для ежедневного патрулирования на особо опасных направлениях. Поэтому та помощь, которую оказывает WWF, всегда очень востребована».

Этой весной с помощью Всемирного фонда дикой природы (WWF) уже обновлена 13 км минерализованная полоса по Барановскому хребту, и в течение апреля бульдозером будет пройдено еще столько же южнее Сухановского перевала. Приобретена новая партия противопожарного оборудования – воздуходувки для добровольных пожарных команд, а также зажигательные аппараты «Ермак», которые нужны для проведения профилактических отжигов, и роторная косилка КРН-2,1 для нацпарка «Земля Леопарда». Выделены средства на космический мониторинг гарей и на организацию патрулирования федеральной трассы «Раздольное - Хасан».

«За нашей пожарной дружиной закреплен участок федеральной трассы от поселка Краскино до Барановского хребта, это около 16 км. Для патрулирования WWF обеспечил нас спецодеждой, рациями, мобильной сотовой связью, топливом, полевым питанием и противопожарными листовками. Особое внимание уделяем ветреным и сухим дням, когда непотушенный окурок на обочине дороги может стать причиной масштабного пожара. Вручаем листовки и предупреждаем водителей о запрете районной Комиссии ГО и ЧС на посещение лесов в пожароопасный период, да и потенциальные поджигатели нас видят. Работаем на упреждение», - рассказывает Спартак Башаров, руководитель добровольной пожарной дружины «Меловой период» из села Цуканово.

Первая декада апреля – удачное время для тематических занятий в школах Хасанского района на противопожарную тему, которые проводит Андрей Фереферов. Самая востребованная категория слушателей – это учащиеся 11-14 лет, с 4-го по 7 класс. Важно донести до подростков первичную информацию о причинах возникновения природных пожаров, о мониторинге их обнаружения, о способах борьбы и видах ущерба.

Школьники в течение учебного часа смотрят и обсуждают документальный фильм «Земля леопарда в огне», снятый по инициативе WWF России, знакомятся со статистикой горимости в ареале леопарда и противопожарным оборудованием, видят через Интернет космические снимки района. А в конце урока, для распространения в родном поселке, ребятам вручаются листовки «Сохраним дом леопарда от пожаров» с оперативными телефонами Хасанского района и нацпарка «Земля леопарда». Благодаря педагогам Хасанского и Надеждинского районов, партнерам WWF по экологическому просвещению подрастающего поколения, такие уроки уже проведены в поселках Посьет, Хасан, Краскино, а на этой неделе состоятся в школах сел Нежино, Барабаш, Оленевод.

Досье "Золотого Рога": Деятельность WWF России направлена на профилактику возгораний на сопредельной с национальным парком «Земля леопарда» территории в соответствии с оперативным планом и Соглашением, заключенным в 2013 году между администрацией Хасанского района Приморского края, ФГБУ «Земля леопарда» и Амурским филиалом WWF России.

На фото: Патрулирование на федеральной трассе ведет добровольная пожарная дружина из села Цуканово.

Автор фото – Андрей Фереферов / WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.