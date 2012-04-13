Приморское УФАС России открывает «горячую линию»

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ZRPRESS. 14 апреля в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю будет работать «горячая линия». Руководители Приморского УФАС России примут звонки от приморцев по телефону 22-29-495.

«Горячие линии» проводятся еженедельно по субботам с 10.00 до 14.00. Получить консультацию или предоставить информацию о нарушении законов, контроль за соблюдением которых возложен на антимонопольный орган, может каждый житель Приморского края. Все поступившие сведения будут тщательно анализированы и приняты во внимание.

По оценкам специалистов, «горячая линия» помогает повысить эффективность работы по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства в Приморском крае, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.