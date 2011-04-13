Рейдерство не отпускает бизнес

На место классическому виду пришло коррупционное рейдерство. К такому выводу пришли участники научного форума, прошедшего в стенах Юридического института Дальневосточного федерального университета.

- Мы назвали конференцию «Государство и коррупция», потому что, на наш взгляд, проблема современной российской коррупции в самом государстве, - задал тон обсуждению организатор форума директор Владивостокского центра по изучению организованной преступности Виталий НОМОКОНОВ. - Сращивание власти с криминалом, наглядно продемонстрированное на примере ставропольской станицы Кущевской, характерно для страны в целом. Рыночная экономика при отсутствии реального разделения властей закономерно порождает масштабную коррупцию.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ чуть ли не с первых дней руководства страной объявил войну коррупции. Принята Национальная стратегия противодействия коррупции. Однако Россия так и не начала борьбу с коррупционерами, сделали вывод эксперты.

Директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности при ПИГМУ Александр СУХАРЕНКО привел пример бездействия правоохранительных органов из международной практики. В частности, дело «США против краба» в отношении южно-сахалинской компании «Кондор-Транспорт», которая в феврале 2011 года поставила 112 тонн камчатского краба, что в 8 раз превышает выделенную ей квоту. За рубежом дело получило серьезный резонанс и широко освещалось в СМИ.

Агентство по рыболовству Японии приостановило деятельность четырех своих компаний за то, что они за превышение квот на вылов минтая дали российским чиновникам взяток на сумму более 6 млн$. Российские правоохранительные органы не предприняли к нарушителям никаких мер.

- На наш запрос мы получили ответ - у нас никаких дел нет, дескать, иностранные партнеры еще не прислали нам документы. Но они ничего и не пришлют без нашего запроса! – возмутился Александр Сухаренко.

Коррупция расцветает благодаря пробелам в законодательстве, которые действующая власть не спешит заполнять, хотя для этого достаточно следовать международным правовым документам.

- Российское законодательство по многим показателям недотягивает до уровня общемировых стандартов. Конечно же это негативно сказывается на текущем состоянии дел в борьбе с коррупцией, о чем красноречиво говорит 154-е место нашей страны в рейтинге коррумпированности стран, - подчеркнула Президент студенческого антикоррупционного комитета Мария БЕСПАЛОВА.

Она привела примеры. В международном законодательстве предусмотрено полное наказание лишь за предложение взятки, тогда как у нас это квалифицируется лишь как приготовление. В международном законодательстве ответственность несет любое «публичное должностное лицо», а в России – лишь отдельные категории чиновников и муниципальных служащих привлечь к ответственности за большинство коррупционных преступлений закон не позволяет.

Взяткой в России считаются почему-то лишь материальные ценности - деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера. А вот международные документы предметом преступления называют любое неправомерное преимущество. Фактически не работает в России и такая мера борьбы с коррупцией, как конфискация имущества.

- По иронии судьбы за день до подписания Россией Конвенции ООН против коррупции, 9 декабря 2003 года, конфискация исчезла из уголовного законодательства России вообще, - воскликнула Мария Беспалова. - Повинуясь требованиям международно-правовых норм, законодатель был вынужден вернуть в 2006 году конфискацию, причислив ее к «иным мерам уголовно-правового характера». При этом был установлен исчерпывающий перечень правонарушений, за совершение которых данная мера применяется. Причем, как ни странно, не все коррупционные преступления в него вошли!

Ученые предлагают восстановить конфискацию в том объеме, в каком этого требуют антикоррупционные Конвенции, в качестве уголовного наказания, учитывая при этом успешный опыт большинства государств Европы.Коррупции способствуют и непродуманная экономическая политика государства, считают специалисты.

- Большинство согласно, что коррупция представляет угрозу национальной безопасности. Но у нас в России до сих пор нет четкого определения, что такое «коррупция». Лишь в «Законе о противодействии коррупции» есть перечень того, что можно считать таковой, но этого явно недостаточно, - подчеркнул председатель Комитета по безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции Приморской торгово-промышленной палаты Игорь БАРАННИК. - Ко мне приходят предприниматели и жалуются: «Сегодня мы боимся не мужиков с битами, а людей с погонами из силовых структур, которые придут и отберут весь бизнес».

Коррупция в России, в отличие от других стран, приняла вид рейдерства, утверждают специалисты.

- Российская коррупция приняла вид коррупционного вымогательства. Об этом, к сожалению, ни в одном международном антикоррупционном документе ничего не говорится. А что делать в ситуации, когда бизнесу или гражданину ничего не надо, а государство приходит и говорит: «Ты хочешь, чтобы твой бизнес продолжал существовать, чтобы у тебя все было в порядке? Дай денег. Или дай акции. Или дай кусочек бизнеса. Или дай помещение. Дай что-нибудь». А если нет, то наступают последствия: использование правоохранительной системы, либо судебной системы, либо вообще твоя жизнь становится крайне проблемной. Те, кто пришел, пришли не для того, чтобы читать, какие у компании внутренние документы и требования к сотрудникам. Они пришли получить деньги. Вот она, высшая форма коррупционного вымогательства - коррупционное рейдерство, - подчеркнул Виталий Номоконов. Это – особая, силовая коррупция, потому что у государства в руках силовой инструмент.

Первооснову коррупции надо искать в политике, утверждают специалисты.

- Одна из главных причин коррупции - монополия, которая присутствует во всех сферах жизни, - заявил председатель правового Управления ЗС ПК Виктор ПОЛУШИН и привел близкий ему пример. - У Законодательного Собрания Приморья осталось фактически одно полномочие - распределять средства в рамках бюджета. Но депутаты не знают, в каких пропорциях, в какие сроки будут расходоваться средства в рамках той или иной программы. У нас нет реального разделения ветвей власти. Исполнительная власть все больше подминает все остальные!

Другие участники форума пришли к схожим выводам.

- Главная проблема - сложившаяся политическая сфера. Нужно уходить от авторитаризма, формировать политическую конкуренцию, создавать институты гражданского общества, - заявил Виталий Номоконов.

Более близкую цель указали действующие политики.

- Надо менять власть, - сделал вывод депутат Думы Владивостока, один из руководителей регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр ЮРТАЕВ, на всякий случай добавив: - Эволюционным путем.