Алексей Тимченко: "Экономика Приморья как интеллектуальная игра – чтобы выиграть, нужно действовать продуманно"

Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ ответил на вопросы деловой газеты «Золотой Рог»

Приморский край в последнее время часто упоминается в федеральных и зарубежных СМИ, при этом большинство вопросов в той или иной степени связано с экономикой. Так, в Послании Президента край упомянут четырежды – как точка пространственного развития, как международный логистический хаб, а также как культурно-образовательный и научно-образовательный центр. О том, насколько реальное положение дел в экономике региона возможно изменить в лучшую сторону и что для этого нужно делать с точки зрения бизнеса и экспертного сообщества, «Золотому Рогу» рассказал председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко.

- Алексей Павлович, насколько реализуемы те планы и ожидания, которые в последние годы связаны с Приморьем в части экономики?

- Реализуемы, но надо учитывать, что на это нужно время, ресурсы, и система стратегического управления экономикой региона. Можно сравнить ситуацию с игрой в какую-либо интеллектуальную игру – на «авось», действуя ситуативно, тут успеха не добьешься. Необходимо просчитывать варианты действий.

- Что сегодня для предпринимателей, по данным «Деловой России», является наиболее сложной проблемой именно «регионального» уровня?

- И по данным бизнеса, и по экспертным оценкам одна из самых сложных проблем – выделение земельных участков под хозяйственное использование. Тут целый комплекс вопросов, из которых впоследствии рождаются не меньшие проблемы, такие как точечная застройка в крупных городах, в частности во Владивостоке. Наведение порядка с землей для бизнеса – один из важных вопросов. В основном проблемы тут это оформление участков, их выделение, а также учет земли как таковой. Нередко оказывается, что на разных кадастровых картах земельные участки накладываются друг на друга, не учтены какие-то ограничения и обременения, на них оказываются свалки и так далее – в итоге бизнес тратит большое количество ресурсов на то, чтобы землю получить и надлежащим образом все оформить. И если наши предприниматели к такому положению дел в какой-то степени привыкли, то для иностранных инвесторов это становится неприятным откровением и поводом отказаться от участия в проектах здесь…

- Кстати, во многих проблемах, связанных с землепользованием население нередко винит именно бизнес…

- Да, это есть. Это уже упомянутая точечная застройка, есть и проблемы экологии. В последнее время периодически возникают трения между бизнесом и жителями , например, это вырубка лесов в черте Владивостока. Само бизнес сообщество старается такие случаи осуждать, потому что любой честный предприниматель понимает, что сохранение окружающей среды – его задача, без этого никак, но, полагаю, вот тут как раз власть должна выступать гарантом сохранности вложенных средств инвесторами и при этом учитывать интересы населения , поэтому все проекты , если они затрагивают или даже потенциально могут ухудшить экологическую ситуацию на территории , должны прорабатываться заранее с участием всех заинтересованных сторон - бизнеса, власти и населения. Есть немало обратных примеров – когда предприниматели убирают даже не закрепленные за ними земельные участки, помогают обустраивать детские и спортивные площадки, но у медиа, по понятным причинам, внимания к таким фактам меньше – все ищут негатив…

- Одной из задач является создание новых рабочих мест, преимущественно высокооплачиваемых. Об этом говорят достаточно давно, что бы Вы выделили здесь в качестве приоритета?

- Вообще, делать это можно и нужно как минимум в нескольких отраслях, прежде всего это производство, сфера обслуживания. Но я бы отдельно сказал о сельском хозяйстве, поскольку именно данная сфера на сегодняшний день является одной из самых перспективных. Речь как о фермерских проектах, так и о создании более крупных сельскохозяйственных производств. Одно из перспективных по нашим расчетам направлений – это создание тепличных хозяйств, что прибыльно с точки зрения бизнеса и позволяет решать целый комплекс проблем – социально-экономических прежде всего, я имею в виду вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности, а также насыщения рынка доступными для населения овощами и фруктами. Такой опыт, кстати, начали получать другие Дальневосточные регионы, где климатические условия инфраструктура хуже чем у нас, поэтому для Приморского края это весьма актуально. Тем более что помимо этого необходимо создавать сети сбыта продукции сельского хозяйства, создавать оптово-распределительные центры, что создаст условия для работы фермерских хозяйств и семейного сельскохозяйственного малого бизнеса. В этих вопросах политика властей должна быть прозрачна и едина, чтобы на территории региона были созданы единые «правила игры»…

- В качестве приоритета в Послании Президента выделено развитие малого и среднего бизнеса. Что нужно делать для этого в Приморье?

- Да, об этом справедливо говорит и глава региона. Тут сложность вот в чем. Поддержка малого и среднего бизнеса в понимании многих – это выделение дотаций из бюджета, то есть финансовая поддержка. На наш взгляд, в реальности это не сильно способствует развитию той или иной отрасли, я бы даже сказал, что бизнес в глобальном смысле не нуждается в безвозмездных средствах от государства, а в первую очередь предпринимателю необходима методическая и консультационная помощь, то есть ему надо чтобы ему НЕ МЕШАЛИ. Например, у нас огромное количество различных разрешительных и контролирующих подразделений в органах власти как на региональном, так и на местных уровнях, при взаимодействии с которыми у предпринимателей и возникают сложности в силу разных обстоятельств, что приводит увеличению сроков согласования тех или иных документов. В результате достаточно много времени предприниматель затрачивает на подготовку для реализации проекта и области строительства , производства , сельского хозяйства и так далее, поэтому необходимо наладить такую систему где каждый региональный или местный орган власти будет способствовать минимальному количеству обращений от предпринимателя. Мы ведем свою статистику и видим, что в отдельных случаях например за разрешением на строительство можно обращаться до 10 и более раз (!), и каждый раз будет выдан отказ… Поэтому оптимизация контрольно-разрешительной деятельности – это важнейший путь оптимизации данных процессов. Если же на уровне регионе создать региональный институт поддержки бизнеса, который будет вести подобную работу с органами власти и предпринимателями, то это сможет эффективно способствовать улучшению ситуации. Если же говорить об экономических рычагах, то это, прежде всего, содействие тому, чтобы в крае развивались формы хозяйствования, максимально подходящие для малого и среднего бизнеса – например, это так называемая креативная экономика, мы в «Деловой России» сейчас изучаем эту проблему, в основе которой – создание интеллектуальных продуктов и услуг в сфере знаний, искусства, культуры – развитие той же сферы туризма как единой системы в крае весьма способствовало бы этому…

- Представители «Деловой России» и непосредственно Вы часто говорите о необходимости системной поддержки бизнес-проектов властями. Чего сегодня не хватает бизнесу?

- Ему не хватает как раз СИСТЕМНОЙ поддержки, когда необходимую помощь - административную, методическую, правовую – он получает в равном объеме в одно время и желательно у одного источника. А не тратит время на поиск информации на разных уровнях власти и управления. Нередко подобные проблемы возникаю уже на местном уровне, когда предприниматель вынужден тратить большой объем времени на поиск информации и выработку решений. Вместе с тем очевидно, что территория края – с точки зрения экономики это как шахматная доска, в клетках которой – городах и районах – находятся разные фигуры, то есть бизнес, везде своя специфика, но везде жизнь этих «клеток» в той или иной степени зависит от этого бизнеса – ведь это и рабочие места, и налоговые отчисления в бюджеты…Во с муниципального уровня и надо начинать создание условий для развития предпринимательства в регионе в целом – изучая плюсы и минусы и формируя условия для того, чтобы количество предпринимательских инициатив увеличивалось. И отчитываться городам и районам по вопросам развития экономики надо не только и не столько статистическими показателями, сколько успешными экономическими кейсами, которые реализуются на их территории. А судить по развитию бизнеса по количеству зарегистрированных компаний или индивидуальных предпринимателей, как делается нередко – это очень иллюзорно… Основные точки приложения сил для развития экономики в регионе – это строительство, сельское хозяйство, добыча биоресурсов, развитие сферы услуг, прежде всего туризма, в любом случае здесь нужно работать и вырабатывать меры, с помощью которых можно будет снижать себестоимость и улучшать качество продукции и услуг, что повысит конкурентноспособность экономики в целом. Например это биофармация – производство лекарственных средств и биологических добавок на основе дикоросов тайги и морепродуктов – в АТР такие товары пользуются большим спросом.

- Кстати, о туризме. Он ведь в последние 2 года как отрасль региональной экономики показывает рост…

- Да, в основном за счет въездного туризма. Причины – большой поток «деловых» туристов на мероприятия формата ВЭФ, а также снижение курса национальной валюты к резервным. Для того, чтобы сделать эту сферу стабильно развивающейся, ее надо ОБУСТРОИТЬ – создать единую сеть туристических маршрутов, связать объекты туристического показа, сделать истинной «визиткой» региона не только мосты и кондитерские и ювелирные магазины, но и объекты Владивостокской крепости, природные красоты, сафари-парки и объекты экологического туризма…

- Меняется ли восприятие иностранным бизнесом ситуации здесь с точки зрения перспектив сотрудничества?

- Меняется в лучшую сторону, хотя достаточно медленно. Мы полагаем, что на уровне региона нужно менять принципы работы с иностранным бизнесом, в особенности с резидентами проектов ТОРов и «порто-франко», да и вообще со всеми инвесторами. Делать это нужно на уровне краевых уполномоченных структур, отвечающих за привлечение инвестиций. Главная цель- прозрачность процедур , активное ПОСТОЯННОЕ участие властей , я бы даже сказал контроль, опека инвесторов с их стороны, и сопровождение, гарантии для предпринимателей. Иными словами на практике это должно выглядеть так – приходит инвестор с реальными бизнес-планами, за ним закрепляется сотрудник регионального органа по привлечению инвестиций, которые в режиме реального времени осуществляет консультирование и помогает решать возникающие вопросы. Другими путями, особенно по принципу традиционного бумагооборота мы серьезные инвестиции в регион не привлечем…

- Кстати, с Вашей точки зрения, достаточны ли меры поддержки резидентов проектов Свободного порта, ТОРов и Дальневосточного гектара?

- Поддержка резидентов СПВ, ТОРов и Гектара в целом выведена на хороший уровень, создан и совершенствуется «правовой каркас» и участие в этом принимают представители «Деловой России». Там есть вопросы, прежде всего это инженерная и транспортная инфраструктура, подключение к сетям и так далее – но в целом есть позитивное движение. Мне кажется, что надо посмотреть на эти процессы с другой стороны – резидентов этих проектов у нас сегодня 500, а регионального и местного бизнеса – десятки тысяч компаний и предпринимателей, и нужно активнее работать с местным бизнесом, искать для него эффективные меры поддержки…

- Кстати, согласны ли Вы с точкой зрения, что именно проекты, связанные с территориями опережающего развития, свободным портом и Дальневосточным гектаром могут стать «локомотивами» экономики региона?

- И да, и нет. Сами по себе эти проекты имеют для региона большое значение, но, во-первых, для них требуется время, во-вторых, они не покрывают всю территорию. Поэтому для нерезидентов этих проектов, то есть обычного местного и регионального бизнеса, нужно находить другие возможности для поддержки, прежде всего это снижение административных барьеров и создание условий для полноценной работы и развития. И состояние экономики региона должно оцениваться по единой и понятной для всех системе контроля…

- На основе статистики?

- Система контроля за состоянием экономики региона должна учитывать далеко не только статистику. В ее основе должны лежать экспертные оценки, мнение профессиональных организаций бизнеса, таких как наша, учитываться мнение инвесторов, в том числе иностранцев. Именно по таким принципам сегодня работает «Деловая Россия». Потому что важно не только оценивать себя самостоятельно, но и видеть и знать, как тебя оценивают другие…

- Что дает постоянный мониторинг состояния экономики региона?

- Мониторинг состояния экономики позволяет определить отрасли, «прорывные» для региона – это те, для которых у нас больше всего ресурсов, либо есть иные выгоды – территориальное расположение, например. И наоборот – если мы видим, что определенный вид деятельности не развивается на нашей территории, надо понимать, почему и чем соответственно его можно заменить. Для Приморского края сегодня такие «локомотивы» это сельское хозяйство, обрабатывающие производства, добыча морских биологических ресурсов, логистика. Но нужно искать и другие возможности – создание технологий и так далее…

- Рабочие места и налоги – это ключевые «количественные» показатели для властей, во всяком случае, так модно судить по некоторым официальным отчетам. Что бы Вы еще внесли в статистику развития бизнеса на территории?

- Как минимум еще несколько показателей. Это определение критериев социальной полезности бизнеса, это участие бизнеса в вопросах экологии, это роль бизнеса для территории в динамике – в сравнении с прошлыми периодами. Бизнес – это одна из движущих сил общества, и он должен посильно участвовать в развитии территории региона - в программах развития агломерации, в экологических вопросах, проведении субботников, озеленении и так далее. Только делать это надо не по «разнарядке», а на основе совместных интересов общества, бизнеса и власти. Спектр тут очень широкий – начиная от шефской помощи крупных компаний определенным социальным учреждениям и заканчивая социальным маркетингом, когда крупные торговые площадки реализуют часть продукции по сниженным ценам для малообеспеченных – все это необходимо учитывать власти, показывать такие практики всем, это как раз то, чем надо гордиться. Предприниматели, кстати, у нас в регионе такой деятельностью занимаются, часто об этом не говорят, считая что главное – это такое благое дело само по себе, но вот власть как раз должна это четко отмечать и учитывать, создавая условия для того, чтобы таких практик становилось больше. Мы на уровне регионального отделения «Деловой России» сегодня прорабатываем вопросы создания практики публичной отчетности компаний, занимающихся социально - ответственным бизнесом, и будем рады соответствующей поддержке властей…

- Насколько, по вашему мнению, нужно улучшать работу по защите предпринимателей в Приморье?

- Нужно, к сожалению, в Приморье сохраняется стабильно большое количество жалоб и обращений предпринимателей на самые различные проблемы, прежде всего это вопросы административных барьеров развитию бизнеса. Так вот, здесь нужно объединение усилий региональных властей и профессиональных организаций бизнеса, которое должно идти по двум основным направлениям – решение конкретных проблем предпринимателей и выявление системных вопросов, которые мешают развитию предпринимательства в регионе. Если подобная информация, полученная, в том числе, с помощью таких организаций как мы будет регулярно ложиться на стол губернатора – поверьте, многое и быстро изменится…

- На уровне Приморского отделения «Деловой России» Вы неоднократно говорили о том, что нужно создавать условия для большего участия регионального и местного бизнеса в госзакупках…

- Совершенно правильно, это тоже один из ресурсов развития экономики края. Само собой, что далеко не всегда местные предприниматели и производители могут тягаться с крупными производителями товаров и услуг. Но есть много других аспектов – мы убеждены, что если системно создавать условия для большего включения регионального бизнеса в выполнение работ и поставках товаров для государственных и муниципальных нужд, это будет дополнительным стимулом развития экономики региона. Возьмем простой пример – в столице региона уже неоднократно возникали проблемы с обеспечением питания детей в детских дошкольных учреждениях. Общий смысл понятен – муниципалитет объявляет тендер на обеспечение питания детей, его выигрывает компания «N». И при проверках возникают вопросы к качеству продуктов – они импортные без соответствующих сертификатов соответствия, разрешений и так далее. Этого бы не произошло, если бы использовались продукты приморских производителей, и деньги остались бы в нашей экономике, работали бы на благо региона. Такой простой пример явно показывает направление работы – нужно создавать условия для того, чтобы в выполнении госзаказа на всех его стадиях, включая субподряд, участвовал местный и краевой бизнес. Аналогично и при осуществлении коммерчески проектов на территории – нужно активнее в них вовлекать местное деловое сообщество. И эффект будет накопительным… А вот как выработать систему таких критериев, понятную и эффективную – это вопрос работы власти с бизнесом…

- Сегодня в России есть «передовые» регионы, признанные лидерами с точки зрения привлечения инвестиций и развития экономики – это Татарстан, Калужская, Белгородская, Свердловская и Тюменская область. Может, нам нужно использовать их «матрицу» для собственного экономического развития?

- Учет позитивных практик и успешных кейсов других регионов должен быть обязательно. Необходимо учиться на таких примерах, но вот «матрицу» заимствовать вряд ли удастся, поскольку все регионы разные и условия в них существенно отличаются. Должен быть четкий и понятный, и, самое главное, эффективный механизм обращения предпринимателя к власти и решения его проблем в случае, если существует процесс торможения со стороны органов власти или государственного бизнеса при реализации инвестпроектов. Вообще, в списке лидеров рейтинга регионов России - Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Тюменская, Томская,, Калужская, Белгородская и Сахалинская области, Татарстан - все «пионеры» это либо крупные мегаполисы, либо регионы с высоким ресурсным потенциалом, либо регионы с благоприятным инвестиционным климатом, подразумевающим максимально комфортные институциональные условия для инвесторов. ВТОРОЕ у нас, бесспорно, есть, поэтому надо подтягивать ТРЕТЬЕ – менять работу с инвесторами… Кстати, отвлекаясь от непосредственно инвестиций есть много более «узкоспециализированных» практик, имеющих прямое отношение к экономике, которые можно было бы не просто применить, но и развить здесь, у нас. Например, в нескольких западных регионах страны сегодня отработана практика использования квадрокоптеров для исследования территории – так с помощью дронов выявляются незаконно занятые и используемые земельные участки, свалки, места работы «черных лесорубов» - это ведь и работа в интересах государства, и заказ для бизнеса. У нас в регионе такая практика была бы весьма актуальной, плюс можно было бы вести экологический мониторинг прибрежной акватории – «Деловая Россия» совместно с коллегами из ОНФ сейчас работает над этим, надеюсь, это будет интересно и властям региона…

- В формате периодического общения предпринимателей региона с губернатором, активное участие в котором обычно уже традиционно принимают и «делороссы» региона, нередко говорят о негативных для бизнеса трендах…

- «Негативные практики» бизнеса и решения в экономике – вот что нужно изучать. То есть надо учиться на своих и чужих ошибках, и создавать условия для того чтобы в такие ловушки не попадать… Ну, если из примеров, то это как мы уже сказали, чрезмерное административное давление на бизнес, а также и другие ошибки, которые совершались у нас и в других регионах. К примеру, это чрезмерное госфинансирование отдельных строительных проектов, которые мало того что неоднозначны с точки зрения окупаемости, и при этом к тому же создаются неравные условия для участников строительного рынка, работающих в коммерческом секторе и по госзаказу. Либо это вопросы дорожного строительства, при котором неочевидна математика формирования стоимости работ либо выбора конкретных участков дорог и магистральных сооружений для ремонта либо строительства.

- Ваш коллега, известный предприниматель, а ныне вице-губернатор Константин Богданенко, не так давно публично сказал что одна из ключевых экономических задач для региона – увеличение населения. Вы согласны с этим?

- Да, но мы должны понимать, что это самое увеличение должно базироваться на новых рабочих местах, улучшении доступа к социальным услугам и сервисам, повышении доходов населения. Улучшение качества жизни людей – это действительно во многом экономическая задача, на которую мы должны ориентироваться…