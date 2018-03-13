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Глава Владивостока пошел в народ

13 Марта 2018, 13:35 | Приморье

Виталий Веркеенко разговаривает с горожанами без посредников

 

Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО продолжает знакомиться с работой ведущих городских предприятий и встречаться с их коллективами, чтобы лично ответить на вопросы людей и выслушать их предложения по благоустройству и дальнейшему развитию города, формируя тем самым программу действий.

Подобные встречи уже прошли на ТЭЦ-2, оборонном предприятии «Гранит», заводах «Восточная верфь», Дальзавод, Дальприбор, Владивостокской фабрике мороженого, Дальрыбтехцентре, во Всероссийском детском центре «Океан».

Вопросы, которые обсуждались в ходе встреч с работниками предприятий, в основном касались ремонта городских дорог и многоквартирных домов, строительства спортивной инфраструктуры, точечной застройки, работы общественного транспорта и т.д. Все они, по словам мэра, будут взяты «на карандаш» общественной приемной главы города и под его личный контроль.

«Для меня очень важно получать от вас информацию напрямую, на основе ваших обращений я формирую свою программу действий, с точки зрения тактики и стратегии. Стараемся решать проблемы комплексно, но я прекрасно понимаю, что порой необходимы оперативные, точечные решения», - заверил трудовые коллективы Виталий Веркеенко.

Помимо актуальных вопросов, характерных для города в целом, обсуждались и более специфические, характерные для района, где расположено предприятие и проживают его сотрудники.

К примеру, на встрече с сотрудниками Владивостокской фабрики мороженого акцент был сделан на вопросах благоустройства района Фанзавода, где расположена фабрика. Работники фабрики пожаловались градоначальнику на состояние подъездной дороги и «футбол» со стороны ответственных ведомств.

«Действительно, город - как большое лоскутное одеяло: «вот эта дорога наша, а эта не наша», «тут земля краевая, там федеральная, а здесь - Минобороны», «это собственность муниципалитета, а вон та - частная территория» и т.д. Но, тем не менее, «футбола» быть не должно. Как обычно чиновник отвечает на такие запросы? «Уведомляем вас о том, что эта дорога не находится в собственности муниципалитета». Точка. А я хочу поставить запятую, добавить: «но мы обратились к собственнику с требованием произвести очистку, ремонт и т. д.». И поставить это на контроль. Отсутствие полномочий - не повод опускать руки. Это наш город, и вместе мы можем многое сделать для его развития и процветания», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

У «первомайки» свои проблемы: аварийно опасные участки дорог, отсутствие тротуаров и пешеходных переходов, проблема большегрузного транспорта, потребность в социальной инфраструктуре, автобусное сообщение. «Большую их часть нужно решать системно, и администрация города активно работает над этим», - отметил глава Владивостока.

Во время встречи с работниками Дальзавода главе города был задан вопрос о возрождении электротранспорта.

«Возможно ли у нас во Владивостоке построить монорельсовые дороги, как в японских города-побратимах, потому что город имеет своеобразный ландшафт, и такие развязки, особенно на сопках, могли бы разгрузить движение и снизить загазованность города. Хорошо, что вы возродили троллейбусный маршрут по Второй Речке. Есть ли в планах расширение применения электротранспорта?» - поинтересовалась сотрудница завода.

Есть, ответил мэр, но без усугубления дорожной ситуации.

«Трамвай останется, он не только связывает территории города, но и является визитной карточкой Владивостока. Хорошее решение - электробусы, они не требуют длинной контактной сети, в отличие от троллейбусов, но так же экологичны», - отметил Виталий Веркеенко.

Довольно жестко высказался глава города против точечной застройки во Владивостоке.

«Проект планировки территории теперь стал обязательным документом для всех застройщиков. Раньше строили «высотку» или торговый центр, а как будут разъезжаться там машины, как пешеходный трафик организован, как автобусная остановка будет работать, достаточно ли техусловий, социальной инфраструктуры - мест в соседних школах и детских садах - об этом никто не думал. В том числе допускались и отклонения от норм по парковочным местам и озеленению. «А озеленение у нас будет на 23 этаже. На крыше». Такие прохиндеи не пройдут. И стройкам на детских площадках не бывать», - заявил глава города.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Веркеенко  владивосток 



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