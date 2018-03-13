Послание указало дорогу

Эксперты предлагают развивать в Приморье науку, культуру и инфраструктуру

Недавнее Послание президента Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию, где он несколько раз упомянул Владивосток в качестве примера для других городов, актуализировало вопрос о том, в каком направлении будет двигаться регион. Образ будущего Приморья, которое немыслимо рассматривать вне контекста развития Владивостока, на днях обсудили эксперты «Тихоокеанского дискуссионного клуба».

Официальные документы стратегического планирования, такие как Стратегия развития Приморского края и Стратегия развития Владивостока на период до 2030 года, по-прежнему находятся в разработке. И в этой ситуации возрастает значимость общественного, экспертного обсуждения перспектив края и его административного центра - особенно в связи с тем, как видят будущее Приморья и Владивостока федеральные власти. Тем более, что образ будущего не исчерпывается стратегиями социально-экономического развития и государственными программами.

От Послания - к программам

Участники разговора проанализировали, в каком контексте упоминались Приморье и Владивосток в ходе последнего президентского Послания. В частности, Владивосток был упомянут Владимиром Путиным в качестве примера успешного обновления городской среды и инфраструктуры, как стратегически важный логистический хаб, как площадку для пилотного проекта по созданию современных культурно-образовательных и музейных комплексов, и как научно-образовательный форпост страны на Дальнем Востоке.

- Ежегодное послание президента России Федеральному Собранию является документом стратегического планирования, определяющим вектор социально-экономического развития РФ в целом, и ее субъектов. От представлений о дальнейших путях развития Приморского края, транслируемых президентом здесь и сейчас, будет зависеть содержательная часть всех программ по развитию региона, его место в сложной системе экономических и политических взаимоотношений с другими субъектами, - уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Как отметили многие участники дискуссии, сегодня у Приморья есть исторический шанс совершить еще один скачок в своем развитии. Но для этого высказанная «сверху» поддержка должна трансформироваться в конкретные программы и мероприятия, подкрепленные финансированием.

- Федеральное видение будущего Приморского края несколько не совпадает с региональным, и тем более - с муниципальным. Этот диссонанс, как мне кажется, очень мешает развиваться Приморью в целом, - убежден председатель комитета Законодательного Собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ. - Стратегические цели развития края отражены в Послании президента. Это туризм, логистика, возможность взаимодействия с азиатскими странами. Теперь необходимо под эти посылы сделать соответствующие программы - региональные и муниципальные. Наша задача как законодателей - спрашивать с исполнительной власти, чтобы все эти далеко идущие планы превратились в конкретные проекты. Чтобы были обозначены сроки реализации этих проектов, чтобы под них были выделены деньги, чтобы были определены исполнители.

Успех и скорость реализации тех или иных проектов, по мнению депутата, сильно зависят от того, как именно будут формализованы обозначенные главой государства приоритеты.

Если это будет что-то вроде «майских указов», то шанс на их реализацию достаточно высок. В противном случае все намерения могут «утонуть» в недрах бюрократической машины, - отметил Дмитрий Новиков.

Из третьего мира в первый

Известно, что исторически Владивосток любят сравнивать с тихоокеанскими форпостами других держав, такими как Гонконг или Сан-Франциско. Не обошлось без подобных сравнений и при обсуждении «образа будущего» Приморья, где Владивостоку поставили в пример Сингапур. В частности, директор Юридической школы ДВФУ Владимир КУРИЛОВ рассказал о своей встрече с известным сингапурским лидером Ли Куан Ю в 2003 году. Говоря о секрете преобразований, превративших Сингапур из страны третьего мира в одного из «азиатских тигров», министр-наставник отметил в качестве одного из приоритетов развитие образования и науки.

На опыт Сингапура сослался и еще один участник дискуссии, журналист Андрей КАЛАЧИНСКИЙ, напомнивший, что рывок азиатского мегаполиса в 21-й век начался с того, что власти заставили горожан убрать курятники с балконов и свинарники из дворов. Во Владивостоке этот этап уже пройден, и пора переходить к по-настоящему серьезным проектам, уверен эксперт.

- У меня есть предложение: браться нужно за самые крутые проекты. В стиле Илона МАСКА. За фантастические, короче. Не трамвай вернуть в город, а вдоль Светланской пустить трубу с вакуумным поездом. Купить в школы ЗD-принтеры, которые печатают пластмассой, и все уроки труда перевести на них. Договориться с торговыми сетями и отказаться от пластика в упаковке, чтобы пакеты не летали по воздуху и не «украшали» морское дно, - высказал мнение Андрей Калачинский.

- Власть должна прислушиваться к экспертному сообществу. Во Владивостоке должен быть создан институт, который будет изучать город, своевременно мониторить возникающие вызовы и давать ответы на них, готовить экспертные рекомендации для власти. Пока же все как будто живут отдельно - граждане, эксперты, власть, - считает председатель комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Наталья ВОЙНОВСКАЯ. По мнению депутата, одним из прообразов такого института могло бы стать территориальное общественное самоуправление (ТОС), хотя во Владивостоке такая форма самоуправления начала развиваться сравнительно недавно.

- Логика действий федерального центра в отношении Приморского края говорит о том, что из него формируют один из центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. В рамках этого образа будущего, Приморье станет регионом с мощной экономикой, базирующейся на интеграции в транзитные потоки между Европой и Азией, мощным научно-образовательным и культурным потенциалом. Решаются или будут решены инфраструктурные проблемы, вырастет комфортность проживания в крае. На мой взгляд, в какой-то относительно короткой перспективе это приведет и к повышению административного статуса территории, а именно - переноса столицы ДФО. Довольно естественным выглядит базирование структур, ответственных за социально-экономическое и политическое развитие макрорегиона именно в том регионе, на который решено сделать ставку в выравнивании качества жизни и экономики между центром и Дальним Востоком, - подытожил политолог Сергей Гребенюк.

КСТАТИ

Культ столичности

Произошедшая в конце 2017 года смена власти в Приморье и во Владивостоке, а также «историческое» примирение между «белым» и «серым» домами, способствовали новому витку обсуждения «столичных амбиций» Владивостока. О намерении добиться особого статуса для Владивостока на днях заявил новый градоначальник Виталий ВЕРКЕЕНКО.

- К моему сожалению, Владивосток до сих пор не является административным центром Приморского края. Мы с губернатором сейчас ведем эту работу с тем, чтобы присвоить городу официальный статус. Это было бы справедливо и правильно, ведь Владивосток выполняет много так называемых столичных функций, в том числе федеральных. Возможно, этот статус может быть выше, с учетом видения президента и роли и задач города на тихоокеанском побережье России, - сказал глава Владивостока в эфире одного из местных телеканалов.

Отметим, что сама по себе идея наделить Владивосток столичным статусом не нова - ее высказывали предшественники Веркеенко на посту мэра - Владимир НИКОЛАЕВ и Игорь ПУШКАРЕВ. Образ Владивостока как «восточной столицы России» активно эксплуатировался в ходе первой избирательной кампании Пушкарева, а затем лояльные последнему депутаты ЗС Приморья несколько раз вносили на рассмотрение коллег законопроект о Владивостоке как о столице Приморья. Но всякий раз этой инициативе не хватало поддержки как внутри Заксобрания, так и - по понятным причинам - в коридорах исполнительной власти. И вот теперь, похоже, шанс на такую поддержку появился: к выводу о необходимости придания Владивостоку особого административного статуса рано или поздно придут федеральные власти, считают участники встречи «Тихоокеанского дискуссионного клуба».

Александр САЛКОВ.