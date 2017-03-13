Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юные футболисты из Приморья продолжат борьбу за поездку в Англию
В г. Спасске-Дальнем завершился 1-й этап ежегодных соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». По итогам игр победу одержали команды из Уссурийска и Спасска-Дальнего. В полуфинале турнира они сразятся за право представлять Дальневосточный регион на финальных играх в Сочи, где будет разыгран главный приз чемпионата – посещение легендарного футбольного клуба «Арсенал» в Лондоне.
В этом году участие в региональном этапе турнира приняло 12 команд из Приморского края. Ребята соревновались в двух возрастных категориях: 2002 – 2003 гг. рождения и 2004 – 2005 гг. рождения. В результате трехдневной борьбы за звание лучших победу одержали воспитанники Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего и Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска. Именно они будут представлять Приморский край на полуфинале турнира, который пройдет 3-5 апреля в г. Владивостоке. Призерами стали также команды Центров содействия семейному устройству из сел Вольно-Надеждинское и Покровка.
«Это яркое спортивное событие объединило юных футболистов со всех уголков Приморского края, для которых любимая игра стала неотъемлемой частью жизни, - отмечает Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края. - Проведение таких соревнований особенно знаменательно в преддверии крупнейших международных футбольных турниров, которые готовится принимать наша страна – в этом году Кубок конфедераций и в следующем - Чемпионат мира по футболу. В честной спортивной борьбе участники краевого этапа первенства среди команд детских домов и школ-интернатов проявили свои самые лучшие качества и командный дух. Уверен, что для всех ребят независимо от занятых мест, это мероприятие стало праздником спорта и дружбы».
В индивидуальном первенстве соревнований были отмечены участники, признанные судьями лучшими в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок».
«Приятно отметить, что год от года качество подготовки ребят растет, - говорит Евгений Стрижаков, главный судья соревнований. – В этом году многие команды показали интенсивную и эмоциональную игру, а особенно порадовали победители. Надеюсь, им удастся достойно представить Приморье в следующем этапе и выйти в финал соревнований».
По традиции для победителей финальных игр в Сочи «МегаФон» организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. Ребята получат возможность побывать в Великобритании, посетить футбольный клуб «Арсенал», побывать на предматчевой тренировке, встретиться с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола.
«Чемпионат «Будущее зависит от тебя» уже стал доброй традицией, и мы по праву гордимся этим проектом, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Может быть, эти ребята станут новыми звездами отечественного футбола, а, может быть, и нет. Гораздо важнее, что занятия спортом закаляют их характер, учат работать в команде, а соревнования дарят радость общения со сверстниками, которые так же, как и они, влюблены в футбол».
Новости тематики
- Юные футболисты из Приморья продолжат борьбу за поездку в Англию
- Во Владивостоке готовы поднять четвертую волну феминизма
- В фотопроекте "Посмотри на Владивосток *2016" объявлена специальная номинация "Школа"
- Футболисты из детских домов Приморья вступают в борьбу за призовую поездку в Лондон
- Юрий Башмет впервые выступит на Приморской сцене Мариинского театра
- Около 700 фотографий уже представлены на конкурс "Посмотри на Владивосток *2016"
- В Приморье для прощания с зимой сожгут пятиметровое чучело
- Экскурсоводы Владивостока отметят профессиональный праздник бесплатными экскурсиями
- Во Владивостоке творчество усилили благотворительностью
- В фестивале "Робофест-Владивосток - 2017" будут представлены 73 команды из Приморского края
Новости раздела
- Ушел из жизни известный приморский журналист Виктор Дебелов
- Юные футболисты из Приморья продолжат борьбу за поездку в Англию
- В ближайшее время в Приморье будет введен противопожарный режим
- Сразу три тигра попали в объектив фотоловушки в нацпарке "Бикин" в Приморье
- Во Владивостоке снег закончится ночью
- Сообщения в соцсетях и WhatsUp о массовом суициде породили панику в Приморье
- Более 1,5 тысяч переселенцев планирует принять Приморье в 2017 году
- В Приморье два острова попали под охрану государства
- Во Владивостоке в воскресенье возможен снег с дождем
- Приморцы хотят пойти в ОП
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье появится еще один мост
- В Приморье создадут огромное производство
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных
- В Приморье два острова попали под охрану государства