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Юные футболисты из Приморья продолжат борьбу за поездку в Англию

13 Марта 2017, 15:40 | Приморье

В г. Спасске-Дальнем завершился 1-й этап ежегодных соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». По итогам игр победу одержали команды из Уссурийска и Спасска-Дальнего. В полуфинале турнира они сразятся за право представлять Дальневосточный регион на финальных играх в Сочи, где будет разыгран главный приз чемпионата – посещение легендарного футбольного клуба «Арсенал» в Лондоне.

В этом году участие в региональном этапе турнира приняло 12 команд из Приморского края. Ребята соревновались в двух возрастных категориях: 2002 – 2003 гг. рождения и 2004 – 2005 гг. рождения. В результате трехдневной борьбы за звание лучших победу одержали воспитанники Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего и Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска. Именно они будут представлять Приморский край на полуфинале турнира, который пройдет 3-5 апреля в г. Владивостоке. Призерами стали также команды Центров содействия семейному устройству из сел Вольно-Надеждинское и Покровка.

«Это яркое спортивное событие объединило юных футболистов со всех уголков Приморского края, для которых любимая игра стала неотъемлемой частью жизни, - отмечает Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края. -  Проведение таких соревнований особенно знаменательно в преддверии крупнейших международных футбольных турниров, которые готовится принимать наша страна – в этом году Кубок конфедераций и в следующем - Чемпионат мира по футболу. В честной спортивной борьбе участники краевого этапа первенства среди команд детских домов и школ-интернатов проявили свои самые лучшие качества и командный дух. Уверен, что для всех ребят независимо от занятых мест, это мероприятие стало праздником спорта и дружбы».

В индивидуальном первенстве соревнований были отмечены участники, признанные судьями лучшими в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок».

«Приятно отметить, что год от года качество подготовки ребят растет, - говорит Евгений Стрижаков, главный судья соревнований. – В этом году многие команды показали интенсивную и эмоциональную игру, а особенно порадовали победители. Надеюсь, им удастся достойно представить Приморье в следующем этапе и выйти в финал соревнований».

По традиции для победителей финальных игр в Сочи «МегаФон» организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. Ребята получат возможность побывать в Великобритании, посетить футбольный клуб «Арсенал», побывать на предматчевой тренировке, встретиться с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола.

«Чемпионат «Будущее зависит от тебя» уже стал доброй традицией, и мы по праву гордимся этим проектом, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».  – Может быть, эти ребята станут новыми звездами отечественного футбола, а, может быть, и нет. Гораздо важнее, что занятия спортом закаляют их характер, учат работать в команде, а соревнования дарят радость общения со сверстниками, которые так же, как и они, влюблены в футбол».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: спорт  Мегафон  футбол  будущее зависит от тебя 



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