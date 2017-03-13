Сразу три тигра попали в объектив фотоловушки в нацпарке "Бикин" в Приморье

В начале марта получены первые снимки амурского тигра с фотоловушек, которые WWF России передал с этом году национальному парку «Бикин» в рамках реализации совместно с ВТБ проекта по сохранению редких кошачьих, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В Год ООПТ-2017 национальный парк «Бикин» стал одним участников проекта по сохранению редких видов крупных кошачьих, разработанного WWF России совместно с Минприроды России и поддержанного ВТБ. Первая партия оборудования из 48 фотоловушек, предназначенных для мониторинга животных, прежде всего амурского тигра, была передана WWF России в национальный парк в начале этого года от компании ООО «ВТБ Экология», созданной для реализации экологических инициатив группы ВТБ. В январе WWF России провел тренинг для сотрудников национального парка «Бикин» по методике установки фотоловушек и дальнейшей работе с этим дорогостоящем оборудованием, и парк приступил к его установке на тигриных тропах.





Константин Суанка, специалист отдела охраны ФГБУ "Национальный парк "Бикин", проверяет фотоловушку.

«Национальный парк как федеральное государственное бюджетное учреждение работает первый год, поэтому у нас в многое впервые, в том числе и мониторинг тигра с помощью фотоловушек. В феврале сотрудники нацпарка «Бикин» совместно с удэгейскими охотниками, чьи угодья находятся на территории парка, провели первые зимние маршрутные учеты зверей и птиц, общей протяжностью более 450 км. Помимо «переписи» лесных обитателей, на учетных маршрутах были установлены и первые фотоловушки, предоставленные Амурским филиалом WWF России для научных наблюдений и охраны животных. 13 марта мы приступили к обработке полученного материала. Первыми в кадр попали тигры и кабаны, что и следовало ожидать – в наших местах этого зверя хватает. Теперь, после получения первых фотографий амурского тигра, можно констатировать, что тигриный фотомониторинг на территории национального парка «Бикин» стартовал», – комментирует директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Алексей Кудрявцев.









Снимки тигров и кабана сделаны фотоловушками ФГБУ "Национальный парк "Бикин".

Досье "Золотого Рога": Национальный парк «Бикин» – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра, был создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья – ключевой территория для удэгейского народа и амурского тигра. В сентябре 2016 года вступило в силу Положение о национальном парке, была сформирована администрация и штат сотрудников приступил к работе по охране и изучению природы на территории ФГБУ «Национальный парк «Бикин».

«Леса Бикина – русской Амазонки – крупнейший ненарушенный массив смешанных лесов в Северном полушарии, сохраняющий 10% популяции амурского тигра. Здесь традиционно расположена одна из площадок мониторинга амурского тигра, на которой уже более 15 лет вместе с сотрудниками ДВО РАН мы вели мониторинг численности тигра и мест его обитания. В разные годы на этой площадке фиксировалось от 7 до 12 тигров. И, конечно, это важно, что в этом году мы фактически передали не только фотоловушки, но и вверили ключевой участок государственного мониторинга администрации национального парка «Бикин», - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – После первой проверки фотоловушек в кадр попало сразу три тигра! Крупный самец, самочка и, вероятнее всего, еще одна, но беременная самка. Животные находятся в хорошей кондиции, внешне не имеют никаких пороков и повреждений. Наконец-то мы получили бесценный материал для исследования группировки хищников на Бикине».

Средства видеофиксации будут использоваться для наблюдения за дикими животными и охраны территории национального парка. Это позволит вести полноценный сбор фото и видеоматериала для мониторинга популяции амурского тигра в бассейне реки Бикин.

ФОТО предоставлено ФГБУ "Национальный парк "Бикин".