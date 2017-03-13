В ближайшее время в Приморье будет введен противопожарный режим

Это ежегодная процедура, благодаря которой удаётся существенно снизить количество пожаров в Приморском крае, заявил губернатор Владимир Миклушевский в эфире программы «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Он отметил, что в Приморье все службы ведут подготовку к прохождению пожароопасного периода.

«Для проезда пожарной техники идёт отсыпка дорог, создано 3,5 тысячи километров минерализованных полос, которые защищают населённые пункты от огня, производятся специальные контролируемые палы сухой травы, – подчеркнул глава региона. - Почти 90% лесных пожаров происходят по вине человека. Введение особого противопожарного режима позволяет ввести запрет на разведение костров в лесу и проведение сельхозпалов, что существенно снижает возникновение лесных пожаров».

В этом году для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья планируется задействовать более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты. При введении особого противопожарного режима запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.