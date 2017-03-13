Во Владивостоке снег закончится ночью

Последующие дни в городе будут без осадков, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Примпогоду.ру»

Во Владивостоке сегодня облачно, осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +1...+3 °C.

Предстоящей ночью в столице края ожидается небольшой, временами умеренный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура −1…−3 °C. Днем воздух прогреется до +2…+4 °C. Сохранится сильный северо-западный ветер.

В последующие дни ожидается погода без осадков. Ночью температура воздуха будет в пределах −1…−4 °C, днем до +4…+7 °C.

В крае в течение дня сохранятся осадки в виде мокрого снега, на побережье местами с дождем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Приморья. Возможны гололедные явления (отложения мокрого снега, гололедица на дорогах). Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха от −3...+5 °C.

В течение последующих суток в Приморье местами сохранятся осадки (снег, мокрый снег), в восточной половине местами сильные. Гололедные явления. Температурный фон в ночные часы составит +1…−4°C, на северо-востоке до −11°C. Днем воздух прогреется до +3…+8°C, на севере −1…−5°C.

В середине недели площадь распространения и интенсивность осадков будет уменьшаться. Днем будет тепло: +5…+10 °C, на севере края 0…−3 °C.

Иван КРЫШАН.