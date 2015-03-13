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Приморские сироты едут на "СтартБатл 2015"

13 Марта 2015, 14:01 | Приморье

В общероссийском конкурсе воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «СтартБатл 2015» впервые примут участие дальневосточники – дети из Приморья. Это будет сборная команда из четырех детдомов края. Игра состоится 23-26 апреля 2015 года в Москве. Ребята серьезно готовятся к предстоящим испытаниям. Вы можете им помочь.

Общероссийский конкурс воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «СтартБатл 2015»  инициирован Благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!» и проходит в Москве. Его цель -  дать возможность детям-сиротам на практике проверить свою готовность к взрослой жизни после выпуска из детского дома или школы-интерната.

Никогда прежде ребята с Дальнего Востока не участвовали в этом конкурсе. Причина банальна – отсутствие у детских домов средств на подобные поездки. Ситуацию решил исправить Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама».

В сборную Приморского края вошли Савелий К. (детский дом г. Спасск-Дальний), Вероника Л. (детский дом п. Кавалерово), Ольга П. (детский дом с. Мысовое), Настя А. (детский дом п. Новошахтинский). Руководитель команды - Президент Благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама» Светланы КАНЯ.

 «Многие из нас даже представить не могут, насколько тема состязаний «СтартБатла» важна и актуальна для ребят из детских домов, - говорит Светлана Владимировна. – Многие вещи, которые кажутся нам и нашим детям элементарными, для них, лишенных опеки родителей, кажутся страшными и непонятными, особенно для тех, кто воспитывался не в больших городах, а в маленьких поселках и селах. Как правильно распределять бюджет, как самостоятельно вести хозяйство, куда обратиться за  экстренной помощью в той или иной ситуации, как найти нужный адрес в большом городе и т.д. Конечно, «вторые мамы» детских учреждений стараются по-максимуму донести до подопечных информацию о самостоятельной жизни, многому научить, наш фонд также, со своей стороны, разрабатывает и реализует совместно с подшефными учреждениями программы по социализации воспитанников. Участие в «СтартБатле» станет не только серьезной проверкой для ребят, которых мы отобрали в сборную, но и стимулом для остальных воспитанников».

Для того чтобы члены сборной стали сплоченной командой, Благотворительный фонд «Владмама» собирает их во Владивостоке. Так, в конце февраля они прошли тренинг  старшего тренера Молодежного тренинг-центра «Равный равному» Марии ЛЯХОВОЙ-ТРАГЕЛЬ, затем готовили завтрак из предложенных продуктов и рассчитывали его стоимость, искали на обозначенной территории все жизненно важные объекты, прошли блиц-опрос по вариантам поведения в различных жизненных ситуациях, впервые в жизни сами бронировали столики в кафе и заказывали обед на определенную сумму... До поездки в Москву они встретятся еще не раз, чтобы максимально подготовиться к возможным испытаниям. 

«Участники сборной – большие умницы, настоящие лидеры, ответственные и надежные ребята, активные участники внутренних и краевых конкурсов, фонд наблюдает за ними уже не первый год, и эта поездка станет еще и поощрением их заслуг - продолжает Светлана Каня. – Видели бы вы, с каким волнением и нетерпением они ждут первой в своей жизни поездки в столицу! Естественно, нам хочется показать им Москву, и мы готовим экскурсионную программу. Кроме того, раз уж нам предстоит такая большая дорога, мы решили устроить им поездку в Санкт-Петербург (кто знает, будет ли у них возможность оказаться в «северной столице» в будущем?). Это станет для них большим сюрпризом».

Организаторы общероссийского конкурса  берут на себя расходы по проживанию участников «СтартБатла» в столице и организации питания во время состязаний. Покупка авиабилетов, экскурсионная программа, поездка в Санкт-Петербург, а также подготовка во Владивостоке, – все это ложится на Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама», но его возможности не безграничны. Поэтому там будут рады любой финансовой поддержке. Телефон президента фонда  Светланы КАНЯ  (423)277-66-72

Реквизиты для перечислений:

Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама»

ОГРН: 1102500001262, ИНН: 2540162465, КПП: 253601001

Адрес: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Горная, 33, кв 12

Расчетный счет: 40703810811021002174 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске

Корреспондентский счет: 30101810400000000727, БИК: 040813727

Назначение платежа: добровольное пожертвование средств на Программу «Легкий старт»

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Владмама  старбатл  сироты 



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