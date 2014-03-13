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Над Фабричным все еще летают тяжелые металлы
В ответ на обращение жителей по поводу пыли, летящей с фабричненских оловянных хвостохранилищ, нынешний собственник «хвостов», оформляющий на них документы, направил письмо в адрес муниципальной Думы Кавалеровского района.
Напомним, жители п. Фабричный обеспокоены нездоровой экологической ситуацией в поселке, на который летит вся пыль с «хвостов» с тяжелыми металлами и просят губернатора и районные власти осуществить пылеподавление и рекультивировать хвосты. Но делать это может только их собственник. В январе этого года китайская компания ГК «Хрустальная» оформила право собственности на хвостохранилища. А пока она предлагает временные варианты пылеподавления с помощью разных покрытий. Между тем райадминистрация обратилась в Роспотребнадзор с просьбой обязать предприятие решить проблему запыления поселка.
Компания приобрела хвостохранилища с песками и шламами для дальнейшей переработки, но, чтобы начать работу, нужно изготовить рабочий проект по переработке отходов, получить разрешение от контролирующих органов – Управления федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и других. Для этого должна быть у компании оформлена земля под хвостохранилищами. Часть участков под хвостами уже оформлены в аренду, часть – нет. 5 февраля этого года ГК «Хрустальная» заключила договор с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» на выполнение работ, направленных на получение кадастровых паспортов на оставшиеся земельные участки. Одновременно компания ищет подходящие предприятия для изготовления рабочего проекта и экологических проектов.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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