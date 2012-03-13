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ОАО «Дальтехэнерго» открыло официальный блог
ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ZRPRESS. ОАО «Дальтехэнерго» (входит в состав холдинга «РАО Энергетические системы Востока») открыло официальный специализированный блог, посвященный деятельности компании, по адресу daltekhenergo.livejournal.com.
В нем можно будет ознакомиться с самыми свежими новостями и медиаматериалами, рассказывающими об участии предприятия в реализации проектов по строительству, модернизации и ремонтному обслуживанию объектов энергетики Дальнего Востока.
Читатели блога смогут увидеть наиболее интересные этапы работ по переводу энергообъъектов региона на природный газ, возведению новых подстанций и линий электропередач.
Представительство ОАО «Дальтехэнерго» в блогосфере дает возможность показать работу ремонтно-строительного холдинга напрямую и наладить обратную связь со всеми заинтересованными лицами. В будущем планируется создание аккаунтов ОАО «Дальтехэнерго» на платформах Twitter и Facebook, куда также будут транслироваться все записи, размещенные в официальном блоге, сообщает Сергей Видюлин, пресс-секретарь ОАО "Дальтехэнерго".
Досье: ОАО «Дальтехэнерго» - управляющая компания ремонтно-строительного холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Предприятие оказывает весь спектр услуг по комплексному оснащению и строительству «под ключ», а также проектированию, инжинирингу, монтажу и ремонтному обслуживанию энергообъектов в регионе. В доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго» находятся 9 ремонтно-строительных компаний, расположенных на территории Дальнего Востока. Управляющая компания ОАО «Дальтехэнерго» находится во Владивостоке.
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