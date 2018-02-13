Первую выплату из материнского капитала по новым правилам получила семья из Дальнереченска

Рождение очередных детей помогает скромным приморским семьям получить деньги на повседневные нужды, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Первую выплату из средств материнского (семейного) капитала получила семья СТАНГРИТ из Дальнереченска, первой в Приморском крае обратившаяся за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. Это стало возможным благодаря родившемуся в этой семье 3 января 2018 года второму ребенку - сыну Егору.

С заявлением Елена Стангрит обратилась 26 января, а уже 16 февраля Управление ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому муниципальному району, рассмотрев в кратчайшие сроки представленный пакет документов, вынесло положительное решение о перечислении средств, которые уже поступили на банковский счет мамочки. По словам Елены, эти деньги сейчас в семье очень кстати, все-таки 13,5 тысяч! Их можно использовать на семейные нужды. А остатки материнского капитала семья планирует направить на оплату детского сада.

Как заметила руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, на сегодняшний день в Приморском крае принято пять заявлений на получение ежемесячной выплаты. Напомним, право на такие выплаты имеют семьи, в которых в 2018 году родится или будет усыновлен второй ребенок, в том случае, если размер дохода на одного члена семьи не превышает 19 786,5 руб. Обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Ежемесячная выплата назначается на один год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет.

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если заявление было подано не позднее 6 месяцев, прошедших с этой даты. Если заявление будет подано позже этого срока, тогда выплата будет назначена с даты подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году на территории Приморского края составляет 13 553 руб., что соответствует региональному прожиточному минимуму для детей за II квартал 2017 года.