www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.02 р. 100 JPY: 53.42 р.
EUR: 71.25 р. 10 CNY: 91.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Первую выплату из материнского капитала по новым правилам получила семья из Дальнереченска

13 Февраля 2018, 15:50 | Приморье

Рождение очередных детей помогает скромным приморским семьям получить деньги на повседневные нужды, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Первую выплату из средств материнского (семейного) капитала получила семья СТАНГРИТ из Дальнереченска, первой в Приморском крае обратившаяся за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. Это стало возможным благодаря родившемуся в этой семье 3 января 2018 года второму ребенку - сыну Егору.

С заявлением Елена Стангрит обратилась 26 января, а уже 16 февраля Управление ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому муниципальному району, рассмотрев в кратчайшие сроки представленный пакет документов, вынесло положительное решение о перечислении средств, которые уже поступили на банковский счет мамочки. По словам Елены, эти деньги сейчас в семье очень кстати, все-таки 13,5 тысяч! Их можно использовать на семейные нужды. А остатки материнского капитала семья планирует направить на оплату детского сада.

Как заметила руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, на сегодняшний день в Приморском крае принято пять заявлений на получение ежемесячной выплаты. Напомним, право на такие выплаты имеют семьи, в которых в 2018 году родится или будет усыновлен второй ребенок, в том случае, если размер дохода на одного члена семьи не превышает 19 786,5 руб. Обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Ежемесячная выплата назначается на один год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет.

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если заявление было подано не позднее 6 месяцев, прошедших с этой даты. Если заявление будет подано позже этого срока, тогда выплата будет назначена с даты подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году на территории Приморского края составляет 13 553 руб., что соответствует региональному прожиточному минимуму для детей за II квартал 2017 года.

Автор: Яна Мальцева
Теги: ПФР  выплаты  дети  материнский капитал 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru