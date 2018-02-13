Во Владивостоке прошел показ фильма для незрячих

В читальном зале Приморской краевой библиотеки для слепых состоялась демонстрация художественного фильма с тифлокомментариями «Собачий рай», снятого по сценарию Александра Адабашьяна. Возможность посмотреть фильм инвалидам по зрению предоставила компания «МегаФон».

Фильм вышел на экраны в 2014 году. Его действие происходит в послевоенной Москве. Сюжет повествует о простом советском дворике, в котором живёт двенадцатилетняя девочка и куда возвращается из далекой магаданской ссылки семья мальчика Мити. Быстро подружившись, дети проводят время вместе, и вот однажды мальчик рассказывает о своей собаке, которую они не смогли перевезти с собой. Ребята решают построить «Собачий рай» и привезти туда «верного друга».

Чтобы фильмом смогли насладиться и те, кто не видит происходящее на экране, он был дополнен тифлокомментариями – закадровым описанием видеоряда, которое составляется по определенным правилам и начитывается диктором. Тифлокомментарии точно передают все детали «картинки», до самых мельчайших нюансов. Такие фильмы выпускает компания «МегаФон» совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».

«Жизнь слепых и слабовидящих во многом ограничена, поэтому очень важно, что в последнее время все чаще киноновинки снабжаются тифлокомментариями, -- отмечает Елена. Кислицина, директор Приморской краевой библиотеки для слепых. – Этот фильм хорошо был принят зрителями. Во время обсуждения они отметили интересный, неожиданный сценарий, атмосферу, переносящую в середину 20 века. Фильм «Собачий рай» - фильм-воспоминание, фильм о доброте и жестокости, история про детей и взрослых глазами детей. Его интересно и полезно посмотреть всей семьей, и прекрасно, что такая возможность, благодаря компании «МегаФон», есть теперь и у нас».

«Специальный проект «Кино для незрячих и глухих» наша компания реализует уже несколько лет, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».-- За последнее время отечественный кинематограф подарил нам немало прекрасных лент, и благодаря современным реабилитационным технологиям познакомиться с ними могут даже те, кто не видит происходящее на экране. У людей с инвалидностью немало сложностей, но благодаря таким совместным проектам их жизнь становится чуточку интереснее и разнообразнее».