Еще три семьи в Находке получат квартиры с помощью "Терминала Астафьева"

Социальная программа расселения жильцов двух аварийных бараков микрорайона Астафьева, начатая в 2017 году стивидорной компанией «Терминал Астафьева», набирает обороты. 9 февраля договоры о приобретении квартир за счет компании подписали еще три семьи. В первую очередь с покупкой нового жилья помогают тем, у кого есть маленькие дети.

У Анны Радунцевой детей двое, 7 и 9 лет. На важное в жизни семьи мероприятие семья приехала в полном составе прямо после школьных уроков. Старшая дочь Диана: «Когда мы жили в старом доме, я часто болела, и на уроках почти не получала оценок. Зато теперь мы будем жить во Врангеле, там у нас будет две комнаты. Я с братом почти не ссорюсь, живем дружно. В новой школе у меня уже есть друзья. И болеть я перестала.»

По словам Анны, в их старом доме жить стало просто невозможно: аварийное состояние здания в сочетании с неприемлемыми условиями. По договору свои старые квартиры жильцы бараков передают «Терминалу Астафьева», а сами подыскивают разумные варианты новых, которые терминал передает им в собственность. В этом им помогают сотрудники общественной организации «Народная экспертиза».

«Наша организация – молодая, ей меньше года, - рассказал руководитель представительства Общественного движения «Народная Экспертиза» Владимир Михаленков. – Но мы уже активно работаем с людьми, помогая им в улучшении условий жизни. Программа, которую сейчас реализует «Терминал Астафьева», задумана таким образом, что люди сами вправе подыскать варианты новых квартир в тех районах, где они хотели бы жить. Мы подключаемся на этапе юридической консультации, проверяем документы продавцов – и заключаем договоры. «Терминал Астафьева» приобретает квартиры – и передает их людям.»

Всего в микрорайоне более 30 семей, которые живут в аварийных бараках. Экспертиза признала здания аварийными – но ждать очереди расселения придется не менее 5 лет. Именно поэтому «Терминал Астафьева» взял на себя решение этой социальной проблемы. До 2020 года все жители аварийных домов Мыса Астафьева должны быть обеспечены качественным жильем за счет стивидорной компании.

К каждой семье в программе предусмотрен индивидуальный подход. Например, для Анны Волосович, в семье которой растет ребенок с инвалидностью, понадобилось жилье не в Находкинском городском округе, а во Владивостоке, где квартиры существенно дороже. Тем не менее, вопрос решился положительно.

«Когда я ходила в море в течение 15 лет, мне одной много было не нужно – хватало комнатки в бараке, - рассказала Анна. – А потом вышла замуж, родилась у нас двойня… И все бы хорошо, но один ребенок – инвалид, и приходится постоянно ездить к врачам во Владивосток. Сами понимаете, из Находки путь не самый близкий. Хотим подобрать квартиру на улице Надибаидзе или Липовой».

Договор об обмене старой комнаты в бараке на новую квартиру подписала и Мария Казаченок, мама двухлетнего Саввы.

«С маленьким ребенком в бараке без удобств тяжело, - поделилась она. – Стирки много, а воду приходится самой носить на второй этаж, да и потом выносить. Теперь будем жить как люди, и купаться, и стирать. И время по-другому идти будет! Спасибо руководству «Терминала Астафьева», которые приобрели нам новую квартиру и «Народной экспертизе», которая очень помогла нам со всеми документами»

Новую квартиру Мария присмотрела в Находке на улице Ленинградской. Ее приобретение запланировано в начале этой недели.

В декабре 2017 года договоры о покупке нового жилья с компанией «Терминал Астафьева» подписали три семьи, проживавшие в аварийных домах. К сегодняшнему дню таких семей уже шесть.

Газета "Золотой Рог", Владивосток