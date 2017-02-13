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В Приморье возбуждено новое уголовное дело по факту убийства амурского тигра
В Приморье в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны жители Дальнереченского района, которые в августе 2015 года в районе села Малиново убили тигра, затем сняли с животного шкуру и передали ее посредникам для дальнейшей реализации, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю задержана группа мужчин, пытавшихся реализовать шкуру амурского тигра. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Подозреваемые хранили шкуру в гаражном боксе на территории Дальнереченска и предлагали ее на продажу за 4 млн рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При обыске у одного из задержанных изъято ружье ИЖ, из которого, предположительно, было убито животное. В отделе полиции граждане допрошены в качестве подозреваемых и дали признательные показания.
Дознавателями межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ущерб, причиненный государству, составляет около 1 млн рублей. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
«Мы благодарим сотрудников полиции за доскональную проработку операции, в результате которой были не только задержаны подозреваемые в хранении шкуры и дериватов амурского тигра, но и имеется подозреваемый в его убийстве. Надеемся, что будет проведено грамотное расследование и в кратчайшие сроки установлена степень вины каждого из задержанных, определены их роли, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Изъятая шкура принадлежит молодой особи амурского тигра. Согласно материалам учета 2015 года Дальнереческий район, где было проведено задержание и, судя всему, непосредственно совершено преступление, является не самым благополучным по численности тигров. Очевидно, что среди причин этого – браконьерство, причем браконьерство профессиональное и высококвалифицированное. Состоявшееся задержание это – несомненный успех и серьезный удар по этому порочному явлению».
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