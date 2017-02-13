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Во Владивостоке нахимовцы попробовали себя в роли пожарных
Впервые владивостокские нахимовцы побывали в Дальневосточной пожарно-спасательной академии и посмотрели, как готовят будущих пожарных и спасателей, а также ребята ознакомились с пожарно-спасательной техникой и оборудованием, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В воскресенье, 12 февраля курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии провели мастер-классы по спасению людей и оказанию помощи для воспитанников филиала нахимовского военно-морского училища в г. Владивостоке.
Для гостей члены сборной команды академии по пожарно-прикладному спорту провели показательное выступление по подъёму на четвёртый этаж учебной башни при помощи штурмовой лестницы. После этого ребята сами смогли попробовать свои силы в этом упражнении, а также в лазании на скалодроме академии.
«Самыми захватывающими по мнению ребят были подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни, скалодром и спуск с четвертого этажа по наклонной верёвке при помощи альпинистского снаряжения. На каждом этапе наши спасатели, преподаватели и курсанты академии следили за безопасностью детей», - отметили педагоги ДВПСА.
В ходе мероприятия курсанты провели мастер-классы по одеванию боевой одежды пожарного и использованию дыхательных аппаратов, применяемых на пожаре. Ребята своими руками попробовали в работе гидравлические ножницы, и освободили «пострадавшего» из-под завала. Студенты из корпуса спасателей Дальневосточного федерального университета на специальном манекене показали кадетам приёмы оказания первой помощи, в том числе сердечно-лёгочную реанимацию.
Иван КРЫШАН.
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