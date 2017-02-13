www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.06 р. 100 JPY: 51.1 р.
EUR: 61.77 р. 10 CNY: 84.41 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Во Владивостоке нахимовцы попробовали себя в роли пожарных

13 Февраля 2017, 12:42 | Приморье

Впервые владивостокские нахимовцы побывали в Дальневосточной пожарно-спасательной академии и посмотрели, как готовят будущих пожарных и спасателей, а также ребята ознакомились с пожарно-спасательной техникой и оборудованием, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 12 февраля курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии провели мастер-классы по спасению людей и оказанию помощи для воспитанников филиала нахимовского военно-морского училища в г. Владивостоке.

Для гостей члены сборной команды академии по пожарно-прикладному спорту провели показательное выступление по подъёму на четвёртый этаж учебной башни при помощи штурмовой лестницы. После этого ребята сами смогли попробовать свои силы в этом упражнении, а также в лазании на скалодроме академии.

«Самыми захватывающими по мнению ребят были подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни, скалодром и спуск с четвертого этажа по наклонной верёвке при помощи альпинистского снаряжения. На каждом этапе наши спасатели, преподаватели и курсанты академии следили за безопасностью детей», - отметили педагоги ДВПСА.

В ходе мероприятия курсанты провели мастер-классы по одеванию боевой одежды пожарного и использованию дыхательных аппаратов, применяемых на пожаре. Ребята своими руками попробовали в работе гидравлические ножницы, и освободили «пострадавшего» из-под завала. Студенты из корпуса спасателей Дальневосточного федерального университета на специальном манекене показали кадетам приёмы оказания первой помощи, в том числе сердечно-лёгочную реанимацию.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ДВФУ  безопасность 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru