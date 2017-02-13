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В Приморье пятнистая хищница под номером Leo 73F получила имя Лея
Дальневосточные леопарды продолжают покорять спортивные горизонты
Имя Лея получили пятнистая хищница под номером Leo 73F, обитающая в дикой природе на «Земле леопарда», а также талисман женской волейбольной команды «Приморочка». На майке маскота выбранное имя будет соседствовать с игровым номером 73, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Выбор имени для талисмана и леопарда проходил в два этапа с 6 по 10 февраля, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда». На первом этапе имена могли предложить все желающие в социальных сетях и на сайте волейбольного клуба. Позже из предложенных вариантов лучший выбрали игроки «Приморочки». Всего для леопардессы придумали более 120 потенциальных имен. Назвать редкую кошку Леей предложила болельщица клуба Евгения Лозицкая из Владивостока, отметив, что это имя ассоциируется с храброй и умной принцессой Леей из «Звездных войн», а также является сокращением от слова «леопард». Как отмечают сами игроки команды – новоиспеченные Хранители леопарда, Лея – красивое сказочное имя, которое очень подходит для грациозной кошки.
Дальневосточный леопард Leo 73F – молодая самка в возрасте около 3 лет. Она живет в самом сердце «Земли леопарда», в государственном природном биосферном заповеднике «Кедровая падь» (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда»). Пятнистая хищница любит осматривать свои владения сверху, с хребтов гор. Так ей удается выслеживать добычу издалека. Она выглядит здоровой, внешне ее физическая сила не вызывает никаких сомнений, а значит, никаких проблем с охотой у этой дикой кошки нет. Настроение у леопардессы, как положено даме, бывает разное. Есть много снимков, где она очень быстро пробегает перед камерой, явно спеша по своим делам, и не отвлекается на посторонние предметы, но также есть кадры, где она задерживается перед фотоловушкой, демонстрируя свою грациозную кошачью фигуру.
Дальневосточный леопард имеет много общего со спортсменками «Приморочки». Леопард легко сможет допрыгнуть до волейбольной сетки. Эти кошки – рекордсмены по прыжкам в высоту, с места леопард может прыгнуть вверх до пяти метров. Кроме того, у этих хищников молниеносная реакция, а еще они способны разгоняться до 60 километров в час и обладают острым зрением.
Отметим, что дальневосточные леопарды продолжают покорять спортивные горизонты. Ранее имена от людей, неравнодушных к судьбе редких хищников, получили Leo 29M (Буба – баскетбольный талисман Единой лиги ВТБ) и Leo 15M (Валера, подопечный хоккейного клуба «Адмирал»).
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