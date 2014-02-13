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ДВФУ уже стал экспертным центром развития Дальнего Востока

13 Февраля 2014, 14:42 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 13 февраля, принял участие в обсуждении роли ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук в обеспечении инновационного и кадрового развития экономики региона.

В совещании принял участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, директор Российского научного фонда Александр Хлунов, руководитель федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, представители научного сообщества региона.

По словам Андрея Фурсенко, в Приморье  наука вузовская и академическая  плотно связаны и сегодня выполняют задачу кадрового обеспечения региона.

«В своем Послании Президент страны обозначил, что дальневосточный регион заслуживает особого внимания. В настоящий момент стоит задача максимально включить Дальний Восток в социально-экономическую жизнь страны. Мы понимаем, что развитие экономики невозможно без высококвалифицированных кадров. Для этого в Приморье есть необходимый интеллектуальный потенциал»,- сказал Андрей Фурсенко.

Андрей Фурсенко сообщил, что готов обсуждать новые подходы к финансированию образования.

«Мы должны делать не то, что умеем, а то, что действительно необходимо. Наука и образование должны стать единым целым с реальной экономикой страны, которая занимается производством»,- сказал он.

 Владимир Миклушевский также подчеркнул, что ДВФУ уже стал экспертным центром развития Дальнего Востока.

«Степень интеграции ДВФУ и ДВО РАН глубока, и сегодня невозможно разделить эти коллективы. Экспертным центром университет уже стал. Он успешно справился с задачей, поставленной главой государства, по созданию прогноза социально-экономического развития края»,- сказал Владимир Миклушевский.

Андрей Фурсенко в ходе совещания также отметил, что для выполнения поставленных задач по развитию региона дополнительно требуются тысячи людей.

«Необходимо их выучить и создать привлекательные условия труда и жизни»,- добавил он.

Ректор ДВФУ Сергей Иванец согласился, что масштабные инвестиционные проекты невозможно реализовать без кадрового и научного обеспечения.

По его словам, университет уже приступил к выполнению задачи совместно с базовыми партнерами - крупнейшими компаниями региона и страны по таким перспективным направлениям, как нефтепереработка, нефтехимия, морское судостроение, передовые пищевые производства.

 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дво ран  ДВФУ 



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  • Псевдоним12:26, 18.02.2014#

    Упыри собрались поговорить

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