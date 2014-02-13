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ДВФУ уже стал экспертным центром развития Дальнего Востока
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 13 февраля, принял участие в обсуждении роли ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук в обеспечении инновационного и кадрового развития экономики региона.
В совещании принял участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, директор Российского научного фонда Александр Хлунов, руководитель федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, представители научного сообщества региона.
По словам Андрея Фурсенко, в Приморье наука вузовская и академическая плотно связаны и сегодня выполняют задачу кадрового обеспечения региона.
«В своем Послании Президент страны обозначил, что дальневосточный регион заслуживает особого внимания. В настоящий момент стоит задача максимально включить Дальний Восток в социально-экономическую жизнь страны. Мы понимаем, что развитие экономики невозможно без высококвалифицированных кадров. Для этого в Приморье есть необходимый интеллектуальный потенциал»,- сказал Андрей Фурсенко.
Андрей Фурсенко сообщил, что готов обсуждать новые подходы к финансированию образования.
«Мы должны делать не то, что умеем, а то, что действительно необходимо. Наука и образование должны стать единым целым с реальной экономикой страны, которая занимается производством»,- сказал он.
Владимир Миклушевский также подчеркнул, что ДВФУ уже стал экспертным центром развития Дальнего Востока.
«Степень интеграции ДВФУ и ДВО РАН глубока, и сегодня невозможно разделить эти коллективы. Экспертным центром университет уже стал. Он успешно справился с задачей, поставленной главой государства, по созданию прогноза социально-экономического развития края»,- сказал Владимир Миклушевский.
Андрей Фурсенко в ходе совещания также отметил, что для выполнения поставленных задач по развитию региона дополнительно требуются тысячи людей.
«Необходимо их выучить и создать привлекательные условия труда и жизни»,- добавил он.
Ректор ДВФУ Сергей Иванец согласился, что масштабные инвестиционные проекты невозможно реализовать без кадрового и научного обеспечения.
По его словам, университет уже приступил к выполнению задачи совместно с базовыми партнерами - крупнейшими компаниями региона и страны по таким перспективным направлениям, как нефтепереработка, нефтехимия, морское судостроение, передовые пищевые производства.
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