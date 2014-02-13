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Приморский чиновник обвинил в бедах школьников только родителей
Накануне депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об установлении обязательной пятидневной учебной недели для школьников с первого по девятый класс, пишет РИА Новости.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об образовании РФ". Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется образовательным учреждением самостоятельно.
"Представленный проект федерального закона направлен на установление для обучающихся, получающих начальное общее образование и основное общее образование, пятидневной учебной недели с учетом максимальной недельной учебной нагрузки и соответствия санитарно-гигиеническим требованиям", — говорится в документе.
Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время по данным Минздрава наблюдается тенденция роста числа детей, страдающих различными хроническими, простудными заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, пишут депутаты, у большинства обучающихся отмечается физическое и психическое переутомление, возникающее в результате сокращения периода отдыха и отсутствия времени на дополнительные занятия, в том числе физической культурой и спортом.
"Для эффективного усвоения образовательных программ обучающимися, получающими начальное общее образование и основное общее образование, необходимо скорректировать действующие учебные планы с целью их оптимизации и освобождения для детей второго выходного дня в неделю", — отмечается в пояснительной записке.
При этом, согласно проекту закона, организацию образовательной деятельности по программам среднего образования (10-11 классы) предлагается осуществлять по решению школы по пятидневной или шестидневной учебной неделе.
Однако, как сообщает РИА Новости, высокопоставленный приморский чиновник придерживается совсем иного мнения. Просьба прочесть внимательно и не ругаться до конца спича.
Директор департамента образования и науки Приморья Александр Зубрицкий считает, что "утомляемость и болезни школьников зависят в большей степени не от учебной нагрузки, а от климата в семье. В каком режиме работать - по пятидневной или шестидневной учебной неделе, должны решать сами школы совместно с родителями, как и прописано в законе "Об образовании РФ". Спускать такие решения "сверху" просто не конструктивно и глупо.
Все школы Приморья разделены по спецификам: обычная, специализированная, углубленная школа. В них существуют свои собственные учебные программы и планы, ради которых родители и отдавали своих детей в то или иное заведение. Только само учебное заведение после того, как просчитает все отведенные на занятия часы, сможет сказать, готово оно вместить все в пять дней или, чтобы не перезагружать детей, в шесть. При чем тут желание депутатов, не совсем понятно.
Да и в шестидневной учебной программе нет ничего плохого, большинство родителей хотят, чтобы их дети были задействованы, а не шатались по улицам или сидели дома перед телевизором тем временем, когда в школах существует множество кружков и секций, которые он может посещать.
Что же до наблюдений авторов нового законопроекта о физическом и психическом состоянии подрастающего поколения, то трудно сомневаться в данных, предоставленных Минздравом. Но из-за школы ли у детей появляются хронические или простудные заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом?
Скорее эти проблемы возникают все же из-за отсутствия спорта и желания двигаться. Большинство современных детей, закончив занятия, первым делом бегут домой к компьютеру и телевизору вместо того, чтобы играть на улице, как это было раньше, или в секции.
Что же до стрессов и психического состояния детей, то, как я всегда говорил, это недостаток внимания и любви со стороны взрослых, а не следствие высокой нагрузки в учебном заведении. Школьникам нужна постоянная опека и внимание, так как они только начинают формироваться. Не получая их, дети начинают нервничать, у них появляется агрессия либо стресс, который нарушает их психическое состояние, отсюда и усталость, и срывы. А причиной этого могут стать как проблемы в семье, так и невнимательность учителей, но нельзя это списывать только на загруженность учебной недели.
Чтобы этого не происходило, надо просто повысить внимательность к детям, слушать их, а не отмахиваться, помогать, а не давить. И в первую очередь это входит в обязанности родителей, которые могут подтолкнуть ребенка, заинтересовать, а школы и различные секции уже будут развивать и корректировать этот интерес".
Резонанс
Приморские родители, ознакомившиеся с мнением высокопоставленного краевого чиновника, пришли в полное негодование. Те, с кем удалось пообщаться лично, просто возмущены и едины в своем мнении.
Вполне понятно рвение чиновника от образования: в стремлении сохранить свой кошелек и зарплату учителям, которая напрямую зависит от нагрузки на ученика - и это известно наверняка, - чего только не наговоришь.
Вот к примеру, призыв чиновника "не отмахиваться, помогать" как должен кореллировать с мнением о том, что "большинство родителей хотят, чтобы их дети были задействованы, а не шатались по улицам или сидели дома перед телевизором тем временем, когда в школах существует множество кружков и секций, которые он может посещать"? Видимо, чтобы в свой выходной не обременять себя излишней заботой о каких-то там детях, этот деятель с удовольствием отправляет своих чад образовываться. В законный выходной для подавляющего большинства граждан Российской Федерации. Но только не для детей. Они-то, судя по всему, домашние животные, которым когда прикажешь, тогда и гулять.
А как вам вот это противоречие: "чтобы не шатались по улицам" и "большинство современных детей, закончив занятия, первым делом бегут домой к компьютеру и телевизору вместо того, чтобы играть на улице"? Так идти им или нет на улицу? Вы уж определитесь. Демагогия в пользу ленивых и бедных у наших чиновников всегда была в цене. Только, видимо, дети чиновника учатся в каком-то эксклюзивном учебном заведении, где не задают домашнее задание из 40 упражнений только по одному предмету, которое ночью делают родители, чтобы ребенок хотя бы выспался, ведь утром еще переписывать...
Еще долго можно говорить о том, что дети тоже люди, что взрослые придумали компьютеры и соцсети, которые дали возможность сообща вечером решать те же уроки с одноклассниками и даже в режиме видеосвязи. Что взрослые придумали кино, центры отдыха и досуга, надо заметить, спортивные мероприятия, матчи любимых команд, которые так активно сами чиновники и популяризируют, но на которые ни в коем случае ходить нельзя, а то "секцию" какую пропустишь...
Сложно разжевывать вещи, которые очевидны. Даже как-то неловко. Так и хочется сказать: нет на вас ювенальной юстиции, которая могла бы защитить маленьких людей от безголовых родителей, школ и многочисленных чиновников от образования.
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Комментарии
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долбоклюй18:25, 12.02.2014#
молодец!!!! во всем виноваты родители . . . браво. . . брависсимо. . . , мать твою растак. . . когда родителям успевать думать о чаде, во первых его надо накормить и не дошираком, а номальной здоровой пищей с колхозного рынка, 2)одеть и не на от. . . сь, а чтобы перед мажорами сверстниками не комплексовал(вашеми детьми, слуги вы наши ненажорливые), 3)оплатить квартиру, т/ф, т/в, и/н ит. д и т. п. . . о самих родителях не говорю, что им тоже кушать надо и одеваться и правительство говорит множтесь и плодитесь. . .
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Псевдоним17:04, 14.02.2014#
Ну забывать о детях, даже если ты их хочешь вкусно накормить, все же не стоит. Надо разговаривать, участвовать в его жизни, направлять - этого никто не отменял. Только когда государство максимально усложняет родителям этот долгоиграющий и без того трудно проходимый квест по воспитанию граждан, дистанцируясь и обвиняя во всех смертных, становится весьма обидно. Думаю, здесь все же Миронов прав. Посмотрите только на ранцы первоклашек - рыдать хочется. А отсутствие в школах собственных кабинок для той же физкультурной формы, сменки, не нужных до конца недели некоторых тетрадей и учебников, которые ежедневно в мороз и жару дети вынуждены ишачить на своих неокрепших позвоночниках? Тут в пору обернуться на загнивающий Запад и воскликнуть: "Мне бы так загнивать!. . "
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Псевдоним17:49, 14.02.2014#
Проще во всех грехах винить родителей!Да родители обязаны дать детям все что в их силах !Но давайте смотреть правде в глаза так ливо всем вина родителей!?Разве государство хоть пальцем пошевелило чтоб сделать жизнь их родителей легче?!Работают за копейки жилья молодежь не имеет за все надо платить за дополнительные услуги в школе плати за кружки плати заболел ребенок плати иначе долечат так что ногами вперед вынесут!Мы доверились нашему педиатору так вот ребенок чуть богу душу не отдал пока не пошли в платную затем нас госпетализировали во Владик и там врачи были в шоке от лечения этим педиатором !Платить надо больше родителям чтоб у них было больше времени уделять детям!Позор стране где семьи живут в нищите!Где родители только и думают как бы прокормить своих детей!Позор правительству!
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Зубрицкий спасаешь свою контору? Знаем мы почему столько уроков у детей. Потому что зарплата учителей от этого зависит. А им чтобы получать побольше плевать на детей. Это замкнутый круг который Зубрицкий не хочет разрывать. Он обвинияет во всем родителей хотя во всем виновата его контора!