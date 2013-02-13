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Три многодетные семьи Приморья готовятся к новоселью
В этом году семьи Ребедайло, Геворгян и Урих приобретут новые квартиры при поддержке краевого бюджета. Все они получили свидетельства на социальную выплату для приобретения жилья как семьи, где родились тройни.
Возможность улучшить жилищные условия родителям, у которых одновременно появились трое малышей, дает краевой закон о поддержке льготных категорий граждан. Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из состава семьи, - 18 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи, средней рыночной стоимости 1 квадратного метра площади жилья в Приморье.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, за время реализации закона улучшить свои жилищные условия смогли 20 многодетных семей. Шестеро приобрели жилье в 2009 году, пятеро – в 2010 году. Рекордное количество семей с тройнями – девять - решили квартирный вопрос в 2012 году.
По поводу новоселов этого года специалисты информируют о том, что у Елены Ребедайло и Анатолия Гришкина из Находки до рождения в 2012 году Дарины, Сабрины и Тимофея, уже росли Василиса и Анастасия. Владивостокцы Сирун Геворгян и Карапет Сукиасян воспитывали 6-летнюю Евгению, когда в 2011 году на свет появились Эдуард, Анна и Степан. Для жительницы краевого центра 5-ти летней Ани - дочери Татьяны Урих и Александра Мороз, появление в 2012 году трех братьев Константина, Кирилла и Александра стало настоящим сюрпризом.
Все семьи уже активно подыскивают новое жилье и готовятся к новоселью.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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