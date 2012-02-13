Откуда взялись нищие в Приморье?

Валерий ДЕРКАЧ и его помощница, жена Екатерина, называют свое детище по-разному: дом для инвалидов и пенсионеров, дом милосердия, приют, хоспис. 4 года назад его организовала в Кавалеровском районе общественная организация «Путь к свободе» при участии церкви «Дом жизни». А живут в нем в основном неверующие – те, кто оказался на обочине жизни, не нужные ни детям, ни государству, не имеющие жилья и работы, здоровья.

Даже зарегистрирован кавалеровский приют в некой организации «Росток», а не в государственных структурах или муниципалитете. Для государства этого учреждения как бы нет – оно нигде не числится. Приют-призрак!

Но он есть, в нем живет 41 человек. Действует на базе бывшей школы в п. Рудный-1. Здание отдано районной властью церкви «Дом жизни» (не пугайтесь, в этой церкви то же христиане, с той же главной книгой Библией, только трактовка своя). И не в упрек православным, но приют организовали не они, хотя помощь нужна приюту не только во имя христианского милосердия.

Здание старое, деревянное, требующее капремонта. Его, как смогли, косметически подлатали изнутри, и в бывших классах поселили постояльцев – главным образом пожилых людей, пенсионеров, хотя есть и работающие. Имеются палаты для мужчин и для женщин. Удобства – на улице. В здании есть умывальник – пара простых рукомойников, сделана небольшая баня. Моются в тазиках, а кто немощен – в единственной ванне. В палатах – ни телевизоров, ни обогревателей. Просто кровати, кое-где – радио. Нищета удручающая.

Депутаты, кандидаты в депутаты, мэры и прочие государевы слуги сюда не ходят. Местные предприниматели от Валерия Деркача отмахиваются. Энергетики дерут с заведения деньги, как с коммерческой организации – по 6 руб. за киловатт: в уставе общественной организации, видите ли, написано, что учреждение имеет право заниматься коммерческой деятельностью. Конечно, Валерию и Екатерине приходится покупать дрова для отопления приюта, продукты для постояльцев. Если заболеет кто – Валерий сам отвозит в районную больницу.

На что живет приют? Да главным образом на средства самих же постояльцев – они передают в общий котел половину пенсий, а кто работает – заработок, размеры которого порою смехотворны. Хотя вообще-то приют должен жить на пожертвования граждан. Таких не находится. Говорят, дома престарелых в Приморье переполнены, туда трудно попасть, а больных, неходячих – совсем не берут. А тут есть и такие. Ухаживают за ними, кормят и одевают те же постояльцы. Этакая братская взаимопомощь.

Многие попадают сюда без документов – ни паспорта, ни прописки, ни медицинского полиса, ни пенсионного удостоверения. Валерию и Кате приходится хлопотать, обивать чиновничьи пороги, чтобы восстанавливать утраченные документы, хотя бы пенсии оформить людям.

Вот Василий Михайлович ЯНИН, 68 лет, один из «долгожителей» приюта. Он здесь третий год. Работал во Владивостоке матросом, дворником. Родных нет, кроме сестры. Своего жилья также нет. Попал волею случая в подобный приют во Владивостоке (таких приютов созданных организацией «Путь к свободе», три - во Владивостоке, Артеме и Кавалерово), оттуда направили сюда. Кормят, говорит, не очень, но на гроши – и питание соответствующее.

Владимиру Ивановичу ЛИЕНКО 62 лет, живет в приюте полгода. Он уже несколько приютов сменил. Были у него жена и две дочери. Со второй, гражданской женой разошелся. Работал в городе мусоропроводчиком. Жил в служебном жилье – комнатенке в подвале. В рамках борьбы с «бомжатниками» комнатенку отобрали, подъезды и подвалы позакрывали.

Бабе Вере – 80 лет. Родных и жилья нет. Здесь ей не нравится, но деваться некуда. А у ее соседки Людмилы Николаевны ГРОМОВОЙ квартира была, трое взрослых детей и сейчас есть. Один, правда, сидит на зоне, но двое других с семьями живут во Владивостоке. Она «не хочет мешать детям», предпочитая вот так жить в приюте.

Такие вот судьбы, в финале которых они оказались на обочине жизни, на самом краю. И хорошо, что нашлись добрые люди, дали крышу над головой и кусок хлеба. Очень многие в приюте – из Владивостока. И кто знает, может быть, среди них, не любящих говорить о своем прошлом, есть и жертвы черных риелторов?

…Признаемся, что мы долго сомневались, публиковать ли этот материал. Ведь что первым делом предпримут власти и правоохранители? Догадались? Начнут проверять и церковь, и директора приюта – проще «зачистить», чем поставить приют на соцобеспечение. Обитатели рискуют вновь оказаться бомжами на улице. Но приюту остро нужна помощь – деньгами, продуктами, дровами, теплой одеждой и обувью. Не помешают стиральная машина, холодильник, печь, микроволновка. Хорошо бы сделать теплый туалет и нормальную ванную комнату. Безотлагательная нужда – в медицинском обслуживании. Здесь будут рады любой поддержке.

Сообщаем для неравнодушных людей телефон директора приюта Валерия Деркача - 8 (914) 681-58-08.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».