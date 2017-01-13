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В Приморье несовершеннолетние фасовали и охраняли наркотики

13 Января 2017, 17:29 | Приморье

Приморцев, завлекших несовершеннолетних в наркотический бизнес, осудили на длительный срок

Несовершеннолетние фасовали и охраняли наркотики, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Находкинским городским судом вынесен приговор двум местным жителям, которые осуждены по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч.1 ст. 30, ч.ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ за незаконный оборот наркотических средств и по ч.4 ст. 150 УК РФ вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.

В судебном заседании установили, что фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и вовлечением подростков в совершение преступлений.

В период с 01.11.2014 по 26.01.2015, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору с двумя несовершеннолетними, продавали героин и иные синтетические наркотические вещества, в крупном и особо крупном размере, в том числе массой более 2,5 кг.

При этом, несовершеннолетние, согласно отведённым им ролям, фасовали наркотические вещества и выполняли охранные функции при их перевозке (в отношении них уже вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания в виде реального лишения свободы).

В судебном заседании совершеннолетние подсудимые вину в предъявленном обвинении признали в полном объеме. За содеянное суд приговорил их к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: наркотики  уголовное дело 



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