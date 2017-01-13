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По требованию суда и прокуратуры власти Владивостока проведут ремонт Рудневского моста

13 Января 2017, 16:24 | Приморье

Решение Приморского краевого суду вступило в законную силу, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Прокуратура г. Владивостока совместно со специалистами дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, КГКУ «Примуправтодор», Управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока провела проверку состояния искусственного сооружения – Рудневский мост (расположенного в районе улиц Руднева и Выселковой в г. Владивостоке).

При визуальном осмотре мостового сооружения зафиксированы многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия, а также сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара. Выявлены нарушения вертикальности и деформации перильного ограждения длиной более 5 м. В местах крепления перильных стоек имеются разрушения бетона (отмостки), на опорах мостового сооружения - трещины и сколы. Также на асфальтобетонном покрытии мостового сооружения имеются поперечные трещины по деформационным швам.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности от 08.10.2012 г. указанное мостовое сооружение находится в собственности муниципального образования г. Владивостока.

В связи с выявленными нарушениями в администрацию города было внесено представление, по результатам рассмотрения которого действенные меры к устранению нарушений не приняты.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности провести техническое обследование моста, по итогам которого произвести ремонтно-восстановительные работы данного объекта транспортной инфраструктуры, а также организовать мероприятия, направленные на его содержание в соответствии с требованиями приказа Минтранса России.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако, не согласившись с таким судебным актом, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию.

В начале января Приморский краевой суд признал оспариваемое решение законным и обоснованным и оставил решение суда первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: суд  прокуратура 



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