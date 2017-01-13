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В Год экологии власти разрешили промышленные рубки в кедровых лесах Дальнего Востока
С введением новых Правил заготовки древесины снимается запрет на проведение промышленной заготовки древесины в кедровниках, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
WWF России обеспокоен: после введения новых правил заготовки древесины, в лесном фонде Дальнего Востока из 2,6 миллионов гектаров кедровых лесов останутся под охраной чуть более 5% – 140 тысяч гектаров, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
На Дальнем Востоке России произрастает более 2,6 миллионов гектаров кедровых лесов. И около 28% из них представлены лесами, возраст которых более двух столетий. Фото Дмитрия Сычикова, WWF России.
Эти старовозрастные кедровники охранялись государством: последние четверть века в них действовал запрет на промышленную заготовку древесины. С введением, в начале Года экологии, новых Правил заготовки древесины, снимается запрет на проведение промышленной заготовки древесины в кедровниках.
«До 2017 года действовал запрет на рубки спелых и перестойных насаждений с долей кедра в составе 3-х и более единиц (единица в составе насаждения - это одна десятая от общего запаса древесины в этом древостое). В новых правилах заготовки это ограничение ослабленно, и рубка спелых и перестойных насаждений запрещена только в насаждениях с долей кедра в составе 5 и более единиц. Таким образом, беззащитными оказались более 80% старовозрастных кедровых лесов Дальнего Востока. В целом же, при введении в эксплуатацию насаждений с долей кедра 3-4 единицы, под охраной останутся лишь чуть более 5% – 140 тыс. га кедровников, в которых доля кедра составляет 5 единиц и более », – комментирует Дмитрий Сычиков, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
Кедр корейский отличается от других древесных пород тем, что использование его древесины менее оправдано, чем косвенные блага, которые он предоставляет. Невозможно переоценить социальную и экологическую роль, которую играет кедр. Орех обеспечивает кормовую базу диких животных, а заготовка кедрового ореха – немалую долю дохода в урожайные годы для жителей таежных поселений. Именно поэтому кедровники на Дальнем Востоке охраняются государством уже более 60 лет, т.е. практически всю историю промышленного освоения лесов региона.
С 2010 года сосна корейская (корейский кедр) включена в Перечень видов деревьев, заготовка древесины которых не допускается. Поэтому древесина самого кедра не заготавливается, однако, при разработке лесосеки, если возникает необходимость, он может быть срублен и оставлен на месте рубки.
«В кедровых насаждениях, как правило, присутствуют такие породы, как дуб монгольский и ясень манчжурский, которые пользуются колоссальным спросом в соседнем Китае, и этот спрос каждый год только растет вместе с ценой. Ослабление охранного статуса кедровых лесов, несомненно, даст мощный толчок к их промышленному освоению. И если в насаждениях с долей кедра менее 3-х единиц вполне возможно вести заготовку, избегая непосредственно рубок кедра, то в насаждениях с 3-4 единицами кедра в составе он неизбежно будет рубиться в процессе разработки лесосек. Кроме этого, заготовка древесины всегда сопряжена с механическими повреждениями части древостоя. Следует полагать, что значительная часть кедрово-широколиственных лесов неизбежно будет срублена и потеряет свой высокий уровень биоразнообразия», – говорит Дмитрий Сычиков.
Резкое усиление рубок в кедровых лесах неизбежно приведет к росту социальной напряженности. Ослабление охранного статуса кедровых насаждений негативно скажется на кормовой базе диких животных и, следственно, амурского тигра.
WWF России считает, что необходимо отменить пункт правил, разрешающий заготовку в насаждениях с долей кедра 3-4 единицы, и вернуть прошлую редакцию, запрещающую рубку спелых и перестойных насаждений.
На верхнем фото: Дмитрий Сычиков, Юрий Дарман, Павел Фоменко. Фото WWF России.
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