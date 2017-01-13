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В Приморском крае экологический туризм станет трендом 2017 года

13 Января 2017, 14:07 | Приморье

В России 2017 год объявлен Годом экологии, а значит путешествия по заповедным природным местам в этом году станут особенно популярны у туристов, считают в АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», сообщает Деловая газета "Золотой Рог". 

Одним из главных преимуществ Приморского края как популярного туристического региона страны является наличие уникальных природных памятников и заповедных мест. Они занимают более 20% территории региона, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

По словам директора Приморского туристско-информационного центра Дарьи Гусевой, туристы смогут достоинству оценить красоту и богатство природы края.

«Приморский край – это практически один большой заповедник, на его территории расположено около 900 памятников природы, у нас находится единственный в мире невероятной красоты морской биосферный заповедник и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Сихотэ-Алинский горный хребет. Большая часть этих мест невероятно привлекательна для путешественников и туристов и в этом году маршруты по таким местам будут особенно популярны», – рассказала Дарья Гусева. 

Напомним, что всего в Приморье шесть заповедников, тринадцать заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие, интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.

Дарья Гусева добавила, что в этом году АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» будет активно информировать туристов о возможных маршрутах по заповедникам, национальных паркам и многим другим, уникальным и особенным природным достопримечательностям региона. 

«К нам можно обращаться по любым вопросам, мы подскажем, куда организовать маршрут, куда лучше всего поехать, и в какое время года. Также мы будем информировать обо всех событийных мероприятиях, связанных с Годом экологии», – отметила она.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, экологический туризм – одно из приоритетных направлений развития отрасли, а большая часть брендовых туристических мест региона – это и есть природные памятники и заповедные места.

«Экологический туризм является важным инструментом устойчивого развития территорий, потому как способствует не только развитию отрасли и созданию благоприятного имиджа региона, но и служит мотивацией для сохранения природного богатства. Приморье славится на весь мир своей уникальной природой. Из 26 брендовых мест Приморья 23 – объекты экологического туризма. В настоящее время более 30 направлений, подходящих для проведения экологических экскурсий, уже включены в туристические маршруты для российских и иностранных туристов. В этом году мы сделаем особый акцент на продвижении экологического потенциала Приморского края», – отметил он. 

Напомним, по указу Президента Владимира Путина 2017 год в России объявлен Годом экологии. По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в начале года был утвержден план основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии. План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды. В их реализации активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации. Общий объем финансирования мероприятий составит более 1,3 миллиарда рублей.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: год оопт  экология  туризм 



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