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Приморские СМИ принимают поздравления
Уважаемые журналисты, издатели, работники печати и приморских средств массовой информации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В эпоху информации СМИ играют большую роль в жизни общества. Во многом благодаря вашему профессионализму, объективности, глубине понимания процессов, происходящих в стране и мире, зависит, насколько широко и объемно люди видят жизнь, оценивают перспективы на будущее.
В Приморском крае журналистская школа традиционно очень сильна. Она славится своей историей, в которую внесли вклад как крупные региональные издания, так и небольшие районные газеты. Сегодня приморские СМИ – серьезные дискуссионные площадки, где поднимаются вопросы, волнующие каждого жителя края. Зачастую именно профессиональная работа наших журналистов помогает обществу и власти оперативно выявить и решить острые проблемы в регионе. Хочу отметить значение приморских СМИ в реализации важнейших социальных проектов, в формировании имиджа Приморья, продвижении его возможностей. На мой взгляд, закономерно, что именно у нас проходит один из ведущих журналистских форумов страны – Дальневосточный Медиасаммит!
Дорогие друзья! В День российской печати желаю вам новых ярких проектов и публикаций, вдохновения, творческих удач и настойчивости в покорении новых профессиональных вершин!
Губернатор Приморского края
Миклушевский В.В.
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