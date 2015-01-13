www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

Житель Приморья стал победителем конкурса общероссийского конкурса "Ростелекома"

13 Января 2015, 15:08 | Приморье

«Ростелеком» совместно с телеканалом «Motors TV» провели конкурс среди пользователей услуги «Интерактивное телевидение» по всей России. Победителем конкурса стала семья Сокульских из пгт. Ярославский Хорольского района Приморского края.

Конкурс проводился с 30 октября по 6 ноября 2014 года в виде опроса на ТВ-приставке. Участникам предлагалось ответить на четыре вопроса, один из которых был открытым. Ответ на него и был решающим при определении победителя, сообщили ZRPRESS.Ru в Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Согласно условиям конкурса 10 участников с максимальным количеством баллов и оригинальным ответом на открытый вопрос получают призы. А участник, занявший первое место, получает главный приз - телевизор.

«Интерактивное ТВ» смотрим уже больше года. Постоянно слежу за новостями и обратил внимание на сообщение о конкурсе, решил принять участие. Мы даже не предполагали, что окажемся среди призеров. А оказалось, что стали победителями и выиграли главный приз! Особенно приятно было узнать о победе в преддверии Нового года. Теперь будем смотреть любимые передачи на новом телевизоре и дальше участвовать в конкурсах», - говорит Дмитрий Сокульский.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 30 в HD-формате. Существенное преимущество «Интерактивного ТВ» - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста.

Наиболее популярным сервисом «Интерактивного телевидения» является «Видеопрокат» (Video-on-Demand, VOD).  Данный сервис предлагает к просмотру более 1,5 тысячи художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ высокого цифрового качества, в том числе в форматах HD и 3D. Каталог фильмов постоянно обновляется.

Более подробную информацию об услуге «Интерактивное телевидение», тарифах и условиях подключения можно получить на сайте www.rt.ru, в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по телефону 8-800-100-0800.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: связь  motors tv  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru