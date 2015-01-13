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Житель Приморья стал победителем конкурса общероссийского конкурса "Ростелекома"
«Ростелеком» совместно с телеканалом «Motors TV» провели конкурс среди пользователей услуги «Интерактивное телевидение» по всей России. Победителем конкурса стала семья Сокульских из пгт. Ярославский Хорольского района Приморского края.
Конкурс проводился с 30 октября по 6 ноября 2014 года в виде опроса на ТВ-приставке. Участникам предлагалось ответить на четыре вопроса, один из которых был открытым. Ответ на него и был решающим при определении победителя, сообщили ZRPRESS.Ru в Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
Согласно условиям конкурса 10 участников с максимальным количеством баллов и оригинальным ответом на открытый вопрос получают призы. А участник, занявший первое место, получает главный приз - телевизор.
«Интерактивное ТВ» смотрим уже больше года. Постоянно слежу за новостями и обратил внимание на сообщение о конкурсе, решил принять участие. Мы даже не предполагали, что окажемся среди призеров. А оказалось, что стали победителями и выиграли главный приз! Особенно приятно было узнать о победе в преддверии Нового года. Теперь будем смотреть любимые передачи на новом телевизоре и дальше участвовать в конкурсах», - говорит Дмитрий Сокульский.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 30 в HD-формате. Существенное преимущество «Интерактивного ТВ» - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста.
Наиболее популярным сервисом «Интерактивного телевидения» является «Видеопрокат» (Video-on-Demand, VOD). Данный сервис предлагает к просмотру более 1,5 тысячи художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ высокого цифрового качества, в том числе в форматах HD и 3D. Каталог фильмов постоянно обновляется.
Более подробную информацию об услуге «Интерактивное телевидение», тарифах и условиях подключения можно получить на сайте www.rt.ru, в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по телефону 8-800-100-0800.
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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