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Никогда не говорите "денег нет"

13 Января 2015, 18:50 | Приморье

Как привлечь деньги к себе - этот вопрос мучает многих. Сейчас будем разбирать принципы работы денег, которые помогут привлечь деньги к себе. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Купюры, я вас знаю». Ознакомьтесь со всеми купюрами. Детально рассмотрите их, понюхайте. Зря говорят, что деньги не пахнут. Они пахнут, они имеют свой определенный запах, доллары - один запах, рубли - другой. Деньги любят, когда к ним проявляют внимание.

Кошелек - дом денег. Любому человеку понравиться жить в шикарном и красивом доме, где все на своих местах. Не надо носить деньги в простом и примитивном бумажнике. Купите хороший бумажник для своих денег. Да, и наведите порядок в бумажнике. Деньги привлекают деньги. Поэтому пусть в вашем бумажнике будут лежать евро или доллары.

Деньги любят счет. Вам необходимо всегда знать, сколько денег у вас в кошельке. Пересчитывайте их - им это нравится.

Носите большие суммы с собой. Начнете носить деньги с собой, у вас всегда будет мысль в сознании, что деньги у вас есть. И они действительно лежат у вас в портмоне. Если вы опасаетесь, что вас могут ограбить, тогда как вы собираетесь стать богатым человеком? Перестаньте думать о плохом, и хорошее будет рядом  с вами всегда.

Играйтесь с деньгами. Деньги любят игры. Например, все купюры идут с определенной серией, состоящей из цифр и букв. Соберите купюры со слогами зо, ло, то, т. е. ЗоЛоТо. Тогда «золото» будет всегда с вами.

Распределяйте правильно деньги. Не спешите раздавать долги, когда получили зарплату. Сначала заплатите себе. Отложите 10% от полученного денежного прихода. Откладывайте деньги, и они сыграют добрую службу вам. И вообще, планируйте расходы.

Положительные мысли и настрой. Наши мысли материальны, поэтому представляйте конкретно,  какая сумма вам  нужна. Представляйте, что вы ее уже получили, держите деньги в руках,  и какие эмоции вы испытываете при этом.

Не завидуйте. Зависть - это плохое чувство. Чем больше зависти, тем быстрее деньги уходят от вас. Радуйтесь за людей, кому пришло богатство, и оно поспешит к вам.

Не говорите «денег нет». Этими словами вы проецируете свою реальность, т.е. отсутствие денег. Лучше скажите, что деньги на подходе, и они скоро постучат в дверь.

С деньгами расставайтесь легко. И думайте: «Как легко деньги тратятся, так же легко деньги возвращаются ко мне».

Представляйте себя в изобилии и богатстве в деталях. Чем детальнее ваше представление, тем вероятнее исполнение ваших желаний именно так.

Благодарите Всевышнего за поступление денег, пусть даже сумма и не большая. Благодарный человек преисполнится милости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: кризис  деньги 



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Комментарии

  • Псевдоним21:53, 15.01.2015#

    А работать не пробовали?

  • Псевдоним22:02, 15.01.2015#

    Молодцы! Супер позитифф!!!

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