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В Приморском крае увеличилась рождаемость
В дни новогодних и рождественских праздников в родильных домах Приморского края на свет появились 442 малыша, из них 216 мальчиков и 226 девочек. Это на 32 ребенка больше, чем за тот же период прошлого года.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, лидером по количеству новорожденных в этом году стал роддом Уссурийска - здесь появились на свет 53 ребенка - 26 мальчиков и 27 девочек. На втором месте по количеству новорожденных – 51 ребенок - роддом города Находки, а третье место занял – роддом №2 Владивостока. Здесь с начала года появились на свет 43 малыша.
Напомним, что первенцем 2014 года в Приморском крае стала девочка Арина, которая появилась на свет почти под бой курантов в родильном доме №3 Владивостока.
Малышка родилась в 0 часов 3 минуты. Ее вес 3 270 граммов и рост 52 сантиметра. Новорожденная Арина стала не только первенцем года, но и первенцем в молодой семье.
Интересно, что рождение Арины совпало с днем рождения ее мамы, которая тоже появилась на свет 1 января.
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