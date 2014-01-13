В Приморском крае увеличилась рождаемость

В дни новогодних и рождественских праздников в родильных домах Приморского края на свет появились 442 малыша, из них 216 мальчиков и 226 девочек. Это на 32 ребенка больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, лидером по количеству новорожденных в этом году стал роддом Уссурийска - здесь появились на свет 53 ребенка - 26 мальчиков и 27 девочек. На втором месте по количеству новорожденных – 51 ребенок - роддом города Находки, а третье место занял – роддом №2 Владивостока. Здесь с начала года появились на свет 43 малыша.

Напомним, что первенцем 2014 года в Приморском крае стала девочка Арина, которая появилась на свет почти под бой курантов в родильном доме №3 Владивостока.

Малышка родилась в 0 часов 3 минуты. Ее вес 3 270 граммов и рост 52 сантиметра. Новорожденная Арина стала не только первенцем года, но и первенцем в молодой семье.

Интересно, что рождение Арины совпало с днем рождения ее мамы, которая тоже появилась на свет 1 января.

ZRPRESS.RU, Владивосток.