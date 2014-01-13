Губернатор Приморья поздравил журналистов

Поздравление Губернатора Приморского края

Владимира Миклушевского с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, сотрудники редакций приморских средств массовых информаций! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Роль СМИ в современном информационном обществе сложно переоценить. Материалы журналистов помогают людям увидеть полную картину всего происходящего в своем регионе, стране, мире.

Свободная и профессиональная журналистика востребована во все времена. В Приморье лучших представителей этой профессии всегда отличали глубокий анализ событий, объективность оценок, журналистская этика и особенный творческий почерк.

Приморские СМИ очень разные, их отличает многополярность суждений о разных сферах жизни края. Телевидение, радио, печатные и интернет-издания сегодня помогают власти своевременно выявлять актуальные для приморцев вопросы, требующие оперативного решения.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам новых интересных материалов, ярких проектов и творческих удач, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Приморского края В. Миклушевский

ZRPRESS.RU, Владивосток.