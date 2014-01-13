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Губернатор Приморья поздравил журналистов
Поздравление Губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского с Днем российской печати
Уважаемые журналисты, сотрудники редакций приморских средств массовых информаций! Поздравляю вас с Днем российской печати!
Роль СМИ в современном информационном обществе сложно переоценить. Материалы журналистов помогают людям увидеть полную картину всего происходящего в своем регионе, стране, мире.
Свободная и профессиональная журналистика востребована во все времена. В Приморье лучших представителей этой профессии всегда отличали глубокий анализ событий, объективность оценок, журналистская этика и особенный творческий почерк.
Приморские СМИ очень разные, их отличает многополярность суждений о разных сферах жизни края. Телевидение, радио, печатные и интернет-издания сегодня помогают власти своевременно выявлять актуальные для приморцев вопросы, требующие оперативного решения.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам новых интересных материалов, ярких проектов и творческих удач, счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Губернатор Приморского края В. Миклушевский
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Лучше бы он оплатил журналистам курсы русского языка. Нет сил читать тот безграмотный бред, что они пишут.