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Губернатор Приморья поздравил журналистов

13 Января 2014, 14:45 | Приморье

Поздравление Губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, сотрудники редакций приморских средств массовых информаций! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Роль СМИ в современном информационном обществе сложно переоценить. Материалы журналистов помогают людям увидеть полную картину всего происходящего в своем регионе, стране, мире.

Свободная и профессиональная журналистика востребована во все времена. В Приморье лучших представителей этой профессии всегда отличали глубокий анализ событий, объективность оценок, журналистская этика и особенный творческий почерк.

Приморские СМИ очень разные, их отличает многополярность суждений о разных сферах жизни края. Телевидение, радио, печатные и интернет-издания сегодня помогают власти своевременно выявлять актуальные для приморцев вопросы, требующие оперативного решения.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам новых интересных материалов, ярких проектов и творческих удач, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

 

Губернатор Приморского края                                                 В. Миклушевский

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: СМИ  праздники  миклушевский 



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Комментарии

  • абырвалГ15:56, 13.01.2014#

    Лучше бы он оплатил журналистам курсы русского языка. Нет сил читать тот безграмотный бред, что они пишут.

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