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Во Владивостоке могут запустить старый и новый, необычный вид транспорта
12 Декабря 2018, 16:37 | Приморье
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко провел личный прием граждан в рамках Общероссийского дня приема граждан 12 декабря, сообщает газета «Золотой Рог».
Здравоохранение и транспортная инфраструктура, детский отдых и оформление земельного участка, - круг вопросов к главе региона широкий. В рамках личного приема врио губернатору удалось встретиться с несколькими заявителями, в том числе посредством видео-конференц-связи.
Житель Владивостока обратился с жалобой на плохое сообщение с островом Русский. Особенно тяжело добраться в центр в утренние часы. По итогам обращения было дано поручение рассмотреть возможность запуска парома в летний период и судна на воздушных подушках - в зимний.
Наталья Кухтюк из Лесозаводска обратилась к Олегу Николаевичу с помощью видеосвязи. Ее вопрос - на самую актуальную для городского округа тему - о регулярном подтоплении. Глава Лесозаводского городского округа Сергей Михайлов получил задачу провести работы по очистке и укреплению русел рек в районе до конца текущего года. По итогам обращения жительницы Чугуевки в селе появится специализированная хоккейная коробка и каток. А в Находке после обращения к врио губернатору должно быть организовано круговое движение на аварийном участке дороги.
Приморец Станислав Козлов пришел на прием лично и поднял вопрос об оснащении медицинским оборудованием отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Сегодня в Краевой детской клинической больнице N1 такого оборудования не хватает. По итогам обсуждения с привлечением и.о. директора департамента здравоохранения Тамары Курченко было поручено заложить в бюджет края 120 млн рублей на приобретение оборудования.
Напомним, что общероссийский приём граждан проводится ежегодно в День Конституции РФ. В этот день на прием к руководителям органов местного самоуправления, правоохранительных и надзорных органов, иных федеральных структур можно попасть без предварительной записи в порядке живой очереди. В Приморском крае в этот день ведут прием 201 орган власти разного уровня, в том числе руководители городских и муниципальных округов, сельских поселений, органов исполнительной власти края.
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Теги: прием медицина спорт День Конституции здравоохранение приморье кожемяко здоровье транспорт праздники дороги поликлиника жалоба
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