Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и директор краевого филиала РТРС Алексей Грабков дали старт цифровому телевещанию в Лазовском районе Приморья во вторник, 11 декабря. Отныне приморцы, проживающие даже в самых отдаленных районах, получают возможность бесплатно смотреть дополнительно 10 каналов второго мультиплекса: «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ» и «Муз ТВ», что раньше было возможно только в платных пакетах, сообщает газета «Золотой Рог».

Олег Кожемяко отметил, что это хороший подарок для всех жителей Приморья к Новому году: «Все 152 станции вещания начали работать по краю. Теперь жители могут смотреть каналы на любой вкус – спортивные, исторические, познавательные и другие. За установку спутникового оборудования пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи смогут получить компенсации до 6 тысяч рублей – эти обязательства уже взяла на себя администрация края, средства заложены в бюджет».

Закон о выплате компенсаций за приобретение спутникового оборудования социальным категориям граждан, проживающим вне зоны охвата цифрового телевидения, был принят по инициативе главы региона. На эти цели в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено более 12 миллионов рублей. Кроме того, жители Приморья могут получить компенсацию за оборудование, приобретенное в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

На сегодняшний день телеканалы второго мультиплекса уже вещают в городах с численностью населения более 50 тысяч человек: Арсеньев, Артем, Владивосток, Находка, Уссурийск. Сейчас идет расширение сети вещания на другие районы края. В течение декабря вещание будет подключаться поэтапно. Уже подключены Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский, Кировский районы, Лесозаводск. Следующие на очереди – Ольгинский, Яковлевский, Чугуевский, Анучинский, Кавалеровский район, Дальнегорск и другие.

Напомним, с 2019 года Правительство РФ перестанет финансировать распространение общероссийских обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек. В таких населенных пунктах телеканалы будут доступны зрителям только в цифровом формате (20 каналов). Для приема «цифры» достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры поступили в продажу со второй половины 2012 года, и для них приставка не нужна. Она потребуется, если телевизор старше 2012 года. Приобрести ее можно в магазинах бытовой техники.