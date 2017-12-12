Бизнес-гороскоп: Деньги Водолеев утекут на детей

Гороскоп на неделю с 12 по 17 декабря

ОВЕН. Вторник и четверг могут стать для вашей карьеры значимыми днями. Подписывайте контракты, заключайте сделки с новыми партнерами по бизнесу. В среду вероятны солидные денежные поступления. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на себя и своих близких.

ТЕЛЕЦ. Неделя принесет финансовую стабильность, особенно ее вторая половина. Во вторник возможно разочарование по поводу выполнения обязательств, не исключено, что коллеги начнут откровенно лениться. Не всегда стоит идти на поводу у своих желаний, безрассудно растраченные направо и налево деньги не принесут удовлетворения. В пятницу вероятны новые денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Самые заманчивые и перспективные контракты могут быть подписаны в начале недели. Во вторник вас ждут приятные новости и интересные деловые предложения. В четверг можно рассчитывать на премию.

РАК. Понедельник и вторник благоприятны для трудовых подвигов. В среду желательно не обольщаться и не верить заманчивым предложениям. Легких денег не бывает. Если хотите хорошо заработать, придется приложить много усилий.

ЛЕВ. Финансовое положение обещает вас порадовать, но прибавится и служебных обязанностей. Старайтесь внимательнее относиться к своим вещам, банковским картам и документам, есть риск что-то забыть или потерять. В конце недели вероятны денежные поступления.

ДЕВА. На этой неделе у вас появится шанс найти пути и возможности достичь поставленной цели и заработать деньги с минимальными усилиями. Однако не стоит расслабляться. В пятницу, похоже, вам придется составлять финансовый отчет.

ВЕСЫ. Сейчас не стоит менять работу и соглашаться на заманчивые финансовые предложения. Будьте осторожны с чужими деньгами, не создавайте себе лишних неприятностей, денежных поступлений на этой неделе не предвидится.

СКОРПИОН. Фортуна вам улыбается, ваши таланты ценят, карьера идет в гору. Так что вполне можно рассчитывать на повышение по службе или хотя бы на премию. В первой половине недели вероятны крупные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. Усилия по укреплению финансового положения, предпринятые недавно, на этой неделе могут принести первые плоды. В понедельник или вторник возможны незапланированные денежные поступления. В выходные не ленитесь, выполните просьбу родных что-то купить или сделать.

КОЗЕРОГ. На этой неделе возрастут ваши финансовые запросы, и соответственно увеличатся расходы. Звезды рекомендуют не тратить лишнего. Не стремитесь к легкой наживе, вы сейчас работаете на будущее. В пятницу появятся новые возможности для заработка.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для заключения сделок с недвижимостью. Вероятны деловые поездки и командировки. Однако наступившую было стабильность может подорвать необдуманное транжирство. К тому же вам, видимо, придется потратить какое-то количество денег на детей, и это нарушит ваши планы.

РЫБЫ. На этой неделе вам придется больше тратить, чем зарабатывать. Будьте осторожны, так как неулаженные финансовые вопросы могу создать дискомфортную обстановку в отношениях с деловыми партнерами. Звезды советуют пока не покупать подарки к празднику, а отложить деньги.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.