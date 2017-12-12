Приморский город вошел в десятку самых добрых городов Росиии

По словам Елены Суторминой, «акция показала, что люди перестали быть равнодушными к окружающей среде»

Общественная палата РФ подвела итоги всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел»: самым добрым городом стал Санкт-Петербург, второе место заняла Казань, третье — Ульяновск, далее расположились Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов.



В рамках акции жители этих городов провели наиболее масштабные экологические мероприятия с наибольшим социальным эффектом. Всего в акции участвовали более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов страны.



«Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но и их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях. Также наши эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий», — рассказала инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.



По ее словам, всего в рамках акции было организовано свыше 55 тысяч различных экологических мероприятий. В частности, граждане провели более четырех тысяч субботников, более трех тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, порядка одной тысячи благотворительных сборов для приютов бездомных животных и более 500 акций по введению раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов.



«В этом году темой проекта была экологическая безопасность. И надо отметить, что, помимо прямых активностей, таких как, например, субботники или организация пункта сбора вторсырья, наши участники проводили различные семинары, беседы людьми о соблюдении элементарных правил сохранения экологической ситуации в собственном городе», — добавила Сутормина.



Она также подчеркнула, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов. «В ближайшее время мы представим рейтинг самых добрых сел страны», — отметила член ОП РФ.



«Мы, безусловно, благодарны всем людям, которые приняли участие в нашем проекте, и считаем всех настоящими героями, готовыми тратить свое личное время на благо развития своего района, города, региона. Наша акция показала, что сегодня в России люди перестали быть равнодушными к окружающей среде и готовы искать различные пути решения накопившихся экологических проблем. Поэтому со своей стороны призываем местные органы государственной власти оказывать всяческое содействие активистам на местах», — заявила Сутормина.



Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Главная цель акции — формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.