"Я воспринимаю Владивосток как родной город"

Несколько факторов в пользу того, что Владивостоку не помешает опыт и энергия человека со стороны

Интрига вокруг выборов главы администрации Владивостока получила новое продолжение – среди 58 отобранных претендентов оказался кандидат с хабаровской пропиской, что ряд экспертов оценил как наличие федерального ресурса. Евгений ИЛЬИН известен не только как успешный политик, но и профессиональный управленец, а такие кадры сегодня в Приморье нарасхват. Деловая газета «Золотой Рог» не берется оценивать шансы Евгения Николаевича. Но нам показалось интересным использовать эту возможность, чтобы взглянуть на любимый город со стороны.

Стоит отметить, что у Евгения Ильина, в отличие от большинства претендентов, уже есть собственное видение развития Владивостока как форпоста России, на что в свое время обратил внимание президент России Владимир ПУТИН. Евгений Ильин, как экономист, уверен, что социальная политика и государства, и муниципалитета напрямую зависит от состояния их экономики. И он готов реализовать в городе у моря накопленный успешный опыт поддержки развития малого и среднего бизнеса. Кстати, созданные при его непосредственном участии фонды поддержки малого предпринимательства в Хабаровском крае до сих пор работают и помогают людям зарабатывать деньги, с которых они потом платят налоги.

Досье "Золотого Рога": Ильин Евгений Николаевич начал карьеру в качестве преподавателя экономики в высших учебных заведениях Хабаровска. Затем работал в администрации города Хабаровска в комитете по экономике и финансам. Далее перешел в Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, где занимался развитием малого и среднего предпринимательства. После возглавлял исполнительную дирекцию Хабаровского регионального отделения «Опоры России». В 2012 году был одним из создателей в Хабаровском крае отделения «Деловой России». В 2013 году был избран главой сельского поселения «Село Бычиха». В 2016 году перешел на службу в администрацию города Хабаровска заместителем главы Кировского района. Женат, воспитывает троих сыновей.

Отметим, что на протяжении последних пятнадцати лет Евгений занимается научно-педагогической деятельностью. А сейчас пишет диссертацию по экономике на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства на примере Приморского края».

- Евгений Николаевич, скажите, как видится Владивосток со стороны наших ближайших соседей?

- Хотел бы начать с того, что я воспринимаю Владивосток как родной город. Здесь жили моя бабушка и мама, и здесь я провел часть своего детства. Сейчас я часто бываю во Владивостоке по делам, здесь работаю над диссертацией о развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, здесь отдыхаю с семьей. И я убежден, что мы зря делим нас, дальневосточников, на приморчан, хабаровчан, сахалинцев. Конечно, между нами есть отличия, продиктованные особенностью наших городов. Но наши судьбы сильно переплетены. Мы – единый субэтнос, со своим особым характером. У нас свой менталитет, мы привыкли выживать в суровых условиях и отвечать действием на любые вызовы.

- Хорошо, но почему вам тогда хотелось бы работать именно во Владивостоке?

- Вы знаете, Приморский край является локомотивом всей экономики Дальнего Востока. И я убежден, что городская инфраструктура должна соответствовать этому статусу. Когда канализационные стоки крупного города попадают прямо в Амурский залив, это экологическая катастрофа. Природа не прощает ошибок. Я стал главой поселения в 2013 году. Тот год знаменателен крупнейшим за всю историю наблюдений наводнением в Хабаровском крае, ликвидацией последствий которого нам пришлось заниматься.

За неполные три года нам, при дефицитном бюджете, удалось модернизировать всю систему уличного освещения в муниципалитете, восстановить работу объектов коммунальной инфраструктуры. Мы создали на условиях муниципально-частного партнерства компании Водоканал и Жилищно-эксплуатационную компанию, что позволило привлечь в эти сферы значительные частные инвестиции, позволившие решить проблемы, которые накапливались в муниципалитете годами. За счет средств частных инвесторов были проложены новые трубопроводы. Совместно с населением, которое активно включилось в работу по наведению санитарного порядка, нашей администрации удалось ликвидировать более десятка несанкционированных свалок. Особое внимание нами уделялось развитию малого и среднего предпринимательства. В результате, после реформы местного самоуправления, которую мы пережили в 2014 году, бюджет нашей территории, благодаря налоговой базе новых предприятий, практически не пострадал. Нами уделялось много внимания развитию культуры и спорта. Было проведено несколько десятков значимых культурно-массовых мероприятий, создавались площадки для занятий спортом, например, был создан шахматный клуб. Данные меры позволили в полтора-два раза снизить количество совершаемых в муниципалитете преступлений.

- Но почему вы решили принять участие в судьбе Владивостока именно сейчас?

- На мой взгляд, именно сейчас пришло время, когда в Приморье можно произвести тотальную перезагрузку. Потому что пришел новый руководитель, я имею в виду Андрея Владимировича ТАРАСЕНКО. Этот период перезагрузки должен захватить весь край, включая главный муниципалитет Приморья, его столицу – Владивосток. Конечно, среди шестидесяти выдвинувшихся на должность главы города кандидатов – коренных жителей Владивостока много достойных людей. Но я считаю, что пришло время перемен, в которых есть место человеку, не скованному местными шаблонами и стереотипами, не отягощённому связями с местными элитами и способному начать выстраивать новые отношения между властью, бизнесом и обществом. И я вижу, что в те задачи, которые сегодня руководитель края ставит, хорошо вписываются мои знания и опыт.

- Что позволяет вам возлагать такие надежды на нового руководителя Приморья?

- Вы знаете, я внимательно слежу за всеми событиями в крае и городе и считаю, что Андрей Владимирович активен, смел в принятии управленческих и политических решений, чего в последнее время во власти не хватает. Он успел себя показать жестким, но справедливым руководителем, умеющим принимать те решения, которые, может быть, не всегда популярны, но которые в перспективе принесут положительные результаты. Мне эти его черты тоже близки.

- В чем вы видите самую сильную черту Владивостока?

- Я объехал весь Дальний Восток. Нигде нет такого количества малых предприятий, сколько во Владивостоке. В сегодняшних условиях это важнейшая «точка роста» для любого муниципалитета от самого мелкого до крупнейшего. Сейчас крайне важно дать возможность предприятиям малого бизнеса уверенность в том, что власть их слышит. Не противостоит, а именно слышит и готова оказывать содействие. И в развитии уже действующих бизнесов, и в их диверсификации, и в появлении новых. Тогда открываются новые финансовые инструменты – возможности внутреннего инвестирования. А это, наряду с привлечением в край иностранных инвесторов, позволит дать мощнейший толчок развитию всей экономики.

После экспресс-интервью с Евгением Ильиным сама идея участия в конкурсе на должность мэра человека из другого города уже не выглядит такой странной. Нам действительно нужен обмен опытом и свежими идеями между городами, здоровая соревновательная среда среди управленцев. И, конечно же, уход от местничества. Человеку, пришедшему со стороны, психологически проще объективно относиться ко всем, смотреть на ситуацию исключительно сквозь призму блага всего общества. Это особенно актуально для сити-менеджера, работа которого подразумевает отвлеченность от внутренней борьбы местных элит.

Юрий РОГОВ.