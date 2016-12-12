За хранение оружия, гранат и наркотиков в Приморье осудили местного жителя

Ближайшие 16,5 лет он проведет в колонии строгого режима, также осужденный заплатит штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

Приговором Уссурийского районного суда местный житель осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, ч. 2 ст. 228 УК РФ, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, ч. 1 ст. 222 УК РФ, незаконное приобретение и хранение боеприпасов, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как установлено в судебном заседании, фигурант незаконно изготовил наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло) весом не менее 12,5 гр., которое поместил в медицинский шприц и незаконно хранил с целью его дальнейшего сбыта.

В марте 2015 года он продал данное наркотическое средство за 10 тыс. рублей. В этом же месяце он снова изготовил с целью сбыта масло каннабиса весом не менее 7,13 гр., часть которого поместил в медицинский шприц, другую часть - в три полимерных пакета, а оставшийся наркотик смешал с табаком. После этого мужчина незаконно продал за 2 тыс. 250 рублей эту смесь.

Наркотик, расфасованный в медицинский шприц и полимерные пакеты, он сбыл в июне 2015 г. за 5,8 тыс. рублей лицам, действовавшим в рамках оперативно-розыскной мероприятий «Проверочная закупка».

Чуть позднее при обследовании его места жительства правоохранители изъяли наркотическое средство - каннабис (марихуана) общей массой 731, 9 гр., что является крупным размером.

Кроме этого, в квартире у злоумышленника были обнаружены боеприпасы (свыше 700 патронов различного калибра), промышленно изготовленный конструктивно оформленный заряд бризантного взрывчатого вещества повышенной мощности – ТЭНа, промышленно изготовленные и технически исправные взрывные устройства, боевая ручная осколочная наступательная граната РГ-42, самодельное взрывное устройство типа средства взрывания – минного детонатора мощностью 1, 5 гр. в тротиловом эквиваленте.

Иван КРЫШАН.