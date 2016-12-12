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Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
Российское военное ведомство в очередной раз известило общественность о ходе решения жилищной проблемы в Вооруженных силах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Так, руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов рассказал в эфире радиостанции, что ведомство больше не будет строить дома для обеспечения военнослужащих постоянным жильем. Теперь очередникам предоставляются жилищные субсидии. «Эта практика очень востребована и очень хорошо себя показала, – сказал Пирогов. – Намечается устойчивая тенденция: военнослужащий, имея выбор, отказывается от квартиры как формы обеспечения жильем и просит перевести его на жилищную субсидию».
Руководитель департамента уточнил, что очередь на жилье за четырехлетний период сократилась почти в три раза – до 29 800 «бесквартирных» военных. В этом году более 6 тыс. военнослужащих получили жилье за счет жилищных субсидий, а за три года таким образом квартирами обеспечены более 17 тыс. военнослужащих.
Максимальная жилищная субсидия на сегодняшний день – 19,5 млн руб. Ее обладателем стал мичман с Тихоокеанского флота. Субсидия начисляется исходя из состава семьи и выслуги лет военнослужащего. Порой это позволяет семье военного приобрести не одну, а две или даже три квартиры, обеспечив отдельным жильем подросших детей.
Фото Андрея САВИНА.
Виталий ГУЗ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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