Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье

Российское военное ведомство в очередной раз известило общественность о ходе решения жилищной проблемы в Вооруженных силах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов рассказал в эфире радиостанции, что ведомство больше не будет строить дома для обеспечения военнослужащих постоянным жильем. Теперь очередникам предоставляются жилищные субсидии. «Эта практика очень востребована и очень хорошо себя показала, – сказал Пирогов. – Намечается устойчивая тенденция: военнослужащий, имея выбор, отказывается от квартиры как формы обеспечения жильем и просит перевести его на жилищную субсидию».

Руководитель департамента уточнил, что очередь на жилье за четырехлетний период сократилась почти в три раза – до 29 800 «бесквартирных» военных. В этом году более 6 тыс. военнослужащих получили жилье за счет жилищных субсидий, а за три года таким образом квартирами обеспечены более 17 тыс. военнослужащих.

Максимальная жилищная субсидия на сегодняшний день – 19,5 млн руб. Ее обладателем стал мичман с Тихоокеанского флота. Субсидия начисляется исходя из состава семьи и выслуги лет военнослужащего. Порой это позволяет семье военного приобрести не одну, а две или даже три квартиры, обеспечив отдельным жильем подросших детей.

Фото Андрея САВИНА.