www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.3 р. 100 JPY: 55.3 р.
EUR: 67.21 р. 10 CNY: 91.74 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье

12 Декабря 2016, 09:13 | Приморье

Российское военное ведомство в очередной раз известило общественность о ходе решения жилищной проблемы в Вооруженных силах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов рассказал в эфире радиостанции, что ведомство больше не будет строить дома для обеспечения военнослужащих постоянным жильем. Теперь очередникам предоставляются жилищные субсидии. «Эта практика очень востребована и очень хорошо себя показала, – сказал Пирогов. – Намечается устойчивая тенденция: военнослужащий, имея выбор, отказывается от квартиры как формы обеспечения жильем и просит перевести его на жилищную субсидию».

Руководитель департамента уточнил, что очередь на жилье за четырехлетний период сократилась почти в три раза – до 29 800 «бесквартирных» военных. В этом году более 6 тыс. военнослужащих получили жилье за счет жилищных субсидий, а за три года таким образом квартирами обеспечены более 17 тыс. военнослужащих.

Максимальная жилищная субсидия на сегодняшний день – 19,5 млн руб. Ее обладателем стал мичман с Тихоокеанского флота. Субсидия начисляется исходя из состава семьи и выслуги лет военнослужащего. Порой это позволяет семье военного приобрести не одну, а две или даже три квартиры, обеспечив отдельным жильем подросших детей.

Фото Андрея САВИНА.

Виталий ГУЗ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: жилье  недвижимость  субсидия 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru