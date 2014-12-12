Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Лазовском районе Приморского края создадут многофункциональный культурный центр
В Лазовском муниципальном районе построят многофункциональный культурный центр, введут в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты и переведут покрытие дороги в асфальтобетон. Данные объекты вошли в список поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по итогам Большого проезда.
Именно эти три ключевых социальных вопроса обозначили жители города во время визита главы региона в Лазовский район в июле этого года. По словам жителей и муниципальных властей, решить их своими силами территории не под силу. Теперь контролировать исполнение поручений предстоит куратору территории – вице-губернатору Александру Лось.
Так, одной из задач определено строительство и ввод в эксплуатацию к концу 2015 года фельдшерско-акушерских пунктов в селах Глазковка и Чистоводное. Это позволит значительно улучшить качество медицинских услуг в районе. Организовать мероприятия по строительству объектов поручено вице-губернатору Павлу Серебрякову.
Кроме того, на территории Лазовского района будет создан многофункциональный культурный центр. Организовать мероприятия по строительству клуба поручено вице-губернаторам Олегу Ежову и Татьяне Заболотной к концу 2017 года.
В те же сроки планируется обеспечить перевод покрытия дороги от Лазо до Сергеевки из грунтового в асфальтобетонное. Ответственный за своевременное исполнение поручения – вице-губернатор края Олег Ежов.
Напомним, по итогам Большого проезда Владимира Миклушевского по территориям края сформировано 102 поручения, которые будут исполнены в течение 2015-2017 годов.
Для каждого муниципального образования отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу.
По словам губернатора Приморья, с учетом исполнения поручений будут пересмотрены все государственные программы региона.
«По сути, это итог Большого проезда. Каждый муниципалитет получит решение трех конкретных задач и ресурс к исполнению. Где-то мы улучшим качество водоснабжения, построим спорткомплекс, детский сад, больницу, ледовую арену или школу. В основу всех поручений легли насущные проблемы и просьбы местных жителей», - отметил Владимир Миклушевский.
Новости тематики
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
- Движение через Первую речку пустят по временному мосту
- На острове Рейнеке завершен монтаж временного плавучего пирса
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- В Приморье капитально отремонтировали мост
- Скандальные "Хаятты" перессорили приморские власти
- Жители - заложники точечной застройки будут писать мэру Владивостока и Путину
- В Приморье построили новый мост
Новости раздела
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- Праздник под андреевским флагом
- В поисках бохайских сокровищ
- Бескозырка не по размеру
- День Бикина со слезами на глазах
- Варвары среди нас
- Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?