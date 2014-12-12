В Лазовском районе Приморского края создадут многофункциональный культурный центр

В Лазовском муниципальном районе построят многофункциональный культурный центр, введут в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты и переведут покрытие дороги в асфальтобетон. Данные объекты вошли в список поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по итогам Большого проезда.

Именно эти три ключевых социальных вопроса обозначили жители города во время визита главы региона в Лазовский район в июле этого года. По словам жителей и муниципальных властей, решить их своими силами территории не под силу. Теперь контролировать исполнение поручений предстоит куратору территории – вице-губернатору Александру Лось.

Так, одной из задач определено строительство и ввод в эксплуатацию к концу 2015 года фельдшерско-акушерских пунктов в селах Глазковка и Чистоводное. Это позволит значительно улучшить качество медицинских услуг в районе. Организовать мероприятия по строительству объектов поручено вице-губернатору Павлу Серебрякову.

Кроме того, на территории Лазовского района будет создан многофункциональный культурный центр. Организовать мероприятия по строительству клуба поручено вице-губернаторам Олегу Ежову и Татьяне Заболотной к концу 2017 года.

В те же сроки планируется обеспечить перевод покрытия дороги от Лазо до Сергеевки из грунтового в асфальтобетонное. Ответственный за своевременное исполнение поручения – вице-губернатор края Олег Ежов.

Напомним, по итогам Большого проезда Владимира Миклушевского по территориям края сформировано 102 поручения, которые будут исполнены в течение 2015-2017 годов.

Для каждого муниципального образования отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу.

По словам губернатора Приморья, с учетом исполнения поручений будут пересмотрены все государственные программы региона.

«По сути, это итог Большого проезда. Каждый муниципалитет получит решение трех конкретных задач и ресурс к исполнению. Где-то мы улучшим качество водоснабжения, построим спорткомплекс, детский сад, больницу, ледовую арену или школу. В основу всех поручений легли насущные проблемы и просьбы местных жителей», - отметил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.