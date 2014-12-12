Губернатор поздравил приморцев с Днем Конституции Российской Федерации

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем Конституции России!

12 декабря 1993 года в нашей стране был принят новый Основной закон, провозгласивший человека главной ценностью, а его права и свободы - неизменными приоритетами государства. Конституция положила начало формированию современного демократического государства, стала основой для развития гражданского общества в нашей стране.



Сегодня этот праздник стал символом сильной и независимой России, страны со славным прошлым и великим будущим. Мы любим нашу Родину и гордимся ею! Уверен, вместе мы добьемся самых амбициозных целей!



Дорогие друзья! Желаю вам успехов в реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Приморского края В. Миклушевский

ZRPRESS.RU, Владивосток.