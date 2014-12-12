www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Льготы и субсидии приморцы могут оформить через Интернет

12 Декабря 2014, 10:25 | Приморье

Около 90 тысяч приморцев являются пользователями «Социального портала Приморского края». Здесь можно подать заявления на оформление одной или нескольких из 27 мер социальной поддержки.

Портал  дает возможность получать нужную информацию без личного обращения в «окна приема», контролировать свои социальные выплаты в удобное время и в любом месте, где есть доступ  к  Интернету.

По информации краевого департамента труда и социального развития, чаще всего с помощью интернет-ресурса оформляются субсидии, различные льготы, социальные выплаты на оплату отопления и детские пособия.  Механизм «обратной связи» дает возможность уточнить, когда и кем принято заявление. Здесь же можно посмотреть результат обращения: назначена ли мера социальной поддержки, ее размер и на какой период она установлена.

Загрузка информации на портал происходит еженедельно. Специалисты подчеркивают: сюда попадает информация только о тех пользователях, которые дали согласие на передачу данных и получили пин-код.

Тем, кто ищет работу, специалисты предлагают обратиться на «Информационный портал» службы занятости. Здесь открыты личные кабинеты соискателей и работодателей из разных муниципальных образований края.

Функции этого ресурса - информирование о положении на рынке труда, информация по общественным работам, временному трудоустройству, профориентации, а также содействие самозанятости безработных. На портале службы занятости можно создать резюме, подписаться на получение вакансий по электронной почте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: субсидии  льготы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru