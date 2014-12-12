Льготы и субсидии приморцы могут оформить через Интернет

Около 90 тысяч приморцев являются пользователями «Социального портала Приморского края». Здесь можно подать заявления на оформление одной или нескольких из 27 мер социальной поддержки.

Портал дает возможность получать нужную информацию без личного обращения в «окна приема», контролировать свои социальные выплаты в удобное время и в любом месте, где есть доступ к Интернету.

По информации краевого департамента труда и социального развития, чаще всего с помощью интернет-ресурса оформляются субсидии, различные льготы, социальные выплаты на оплату отопления и детские пособия. Механизм «обратной связи» дает возможность уточнить, когда и кем принято заявление. Здесь же можно посмотреть результат обращения: назначена ли мера социальной поддержки, ее размер и на какой период она установлена.

Загрузка информации на портал происходит еженедельно. Специалисты подчеркивают: сюда попадает информация только о тех пользователях, которые дали согласие на передачу данных и получили пин-код.

Тем, кто ищет работу, специалисты предлагают обратиться на «Информационный портал» службы занятости. Здесь открыты личные кабинеты соискателей и работодателей из разных муниципальных образований края.

Функции этого ресурса - информирование о положении на рынке труда, информация по общественным работам, временному трудоустройству, профориентации, а также содействие самозанятости безработных. На портале службы занятости можно создать резюме, подписаться на получение вакансий по электронной почте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.