Приморье сохраняет позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

В ноябре Приморский край сохранил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России. Исследование подготовлено экспертами фонда «Петербургская политика».

Приморье на протяжении последних месяцев остается в группе регионов «с высокой устойчивостью». По версии экспертов, в сентябре Приморский край набрал 7,5 балла.

Между тем, еще в апреле Приморье находилось в группе «со средней устойчивостью».

Среди наиболее значимых событий месяца в Приморье эксперты отмечают рабочую встречу Президента России Владимира Путина с Губернатором региона Владимиром Миклушевским, на которой обсуждался вопрос создания в Приморье рыбного кластера, проведение в крае форума «Управление инвестициями и обмен между предприятиями: провинция Хэйлунцзян – Приморский край», принятие Законодательным Собранием закона о реформе МСУ.

Также авторы рейтинга отметили договоренность группы компаний «Сумма» с китайской China Merchants Holding International о совместном финансировании строительства порта Зарубино и заинтересованность инвесторов Республики Корея в участии в проекте Надеждинского промышленного парка.

Напомним, рейтинг фонда «Петербургская политика» социально-политической устойчивости регионов публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.