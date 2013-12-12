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Приморье находится на 3-м месте из 83 субъектов РФ по числу зарегистрированных граждан на портале госуслуг

12 Декабря 2013, 21:26 | Приморье

11 декабря во Владивостоке состоялся круглый стол по вопросам внедрения и перспективам развития государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Приморском крае.

В мероприятии, организованном совместно ИА "PrimaMedia" и Администрацией Приморского края, приняли участие представители муниципальных органов власти, силовых ведомств и телекоммуникационных компаний Приморья.

Участники круглого стола обсудили  эффективность работы государственных органов в Приморском крае. Было отмечено, что основной причиной перевода госуслуг в электронный вид является востребованность со стороны граждан в данных услугах. На сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрировано более 275 000 пользователей Приморского края. По данному показателю Приморский край находится на 3-м месте из 83 субъектов России.

«Уникальная инфраструктура и опыт специалистов «Ростелекома» позволяют в течение двух-трех месяцев осуществить перевод заказанной услуги в электронный вид», - сообщил директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

В соответствии с Решением Правительства Российской Федерации компания «Ростелеком» является единственным исполнителем мероприятий Федеральной целевой программы «Информационное общество» в части проектирования и создания инфраструктуры «Электронного правительства». В рамках реализации данной программы в муниципальных образованиях Приморья устанавливаются инфоматы, которые позволяют гражданам воспользоваться Единым порталом госуслуг, получить в электронном виде государственные и муниципальные услуги без посещения органов власти.

«Инфоматы – это интуитивно понятный и удобный интерфейс, - отметил в своем выступлении Руслан Тулаганов. - Уже сегодня «Ростелеком» установил в городах и поселках Приморского края 37 инфоматов, в ближайшие полгода мы планируем поставить еще 35».

Досье ZRPRESS: Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края . Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: госуслуги  Ростелеком 



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