Обозреватель приморской газеты "Золотой Рог" победила во Всероссийском конкурсе

Конкурсная комиссия во главе с Председателем Правления Пенсионного фонда России Антоном ДРОЗДОВЫМ подвела итоги четвертого ежегодного конкурса «Доверие» среди журналистов на освещение в СМИ социальной и пенсионной тематики в 2013 году.

В числе победителей - Анна Рыкова, финансовый обозреватель Издательской компании «Золотой Рог», она заняла 3-е место в номинации «За вклад в повышение уровня пенсионной грамотности населения». Ее работы «Отмалчиваться не выгодно», «Пенсионный котел» и «Почему НПФ?» были отмечены и принесли ей призовое место.

Следует отметить, что за четыре года проведения Всероссийского конкурса - это вторая победа журналистов газеты «Золотой Рог». В прошлый раз сотрудник газеты стал призером в 2011 году.

В конкурсе принимали участие 259 журналистов и редакторских коллективов из 51 субъекта Российской Федерации. Все они получили дипломы номинантов. Торжественная церемония награждения победителей состоялась на прошлой неделе в Москве при участии первых лиц Пенсионного фонда России и руководителей ведущих негосударственных пенсионных фондов.

Инициатором Конкурса является Пенсионный фонд Российской Федерации. Организатоами Конкурса стали Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Фонд «Народная инициатива». Партнерами выступили Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, НПФ электроэнергетики, НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ «Промагрофонд», НПФ Сбербанка, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «ГАЗФОНД».

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.