Губернатор Приморья пожелал жителям края счастья

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем Конституции России!

Двадцать лет назад в нашей стране был принят принципиально новый Основной закон, признанный одним из самых прогрессивных в мире. Человек, его права и свободы провозглашены главными ценностями государства, а развитие личности – национальным приоритетом.

Новая Конституция открыла возможность для демократических реформ в стране. И сегодня Россия – сильное и свободное государство, объединившее людей разных национальностей, культур и религиозных конфессий. Мы разные, но у нас на всех одна страна, одна Родина, которой мы гордимся и очень любим. А это значит, что у России – великое будущее.

Дорогие друзья! Желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Приморского края В. Миклушевский.